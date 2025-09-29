Tijekom rata izbjegla iz Bosne pa pokorila piste: Ova ljepotica osvojila je visoko mjesto na svjetskom natjecanju

Monika Radulović (35) je australska manekenka, psihologinja i bivša misica, koja je svjetsku slavu stekla kao Miss Universe Australije 2015. godine, kada je na svjetskom izboru ljepote ušla među Top 5 najljepših žena svijeta.

Iako danas živi miran obiteljski život u Australiji, njezin put do uspjeha nije bio nimalo lagan. Rođena je 1990. godine u Zavidovićima, u Bosni i Hercegovini, u vrijeme kada se zemlja suočavala s ratom. Zajedno sa svojom obitelji, Monika je bila prisiljena napustiti domovinu kao izbjeglica. Imala je samo četiri godine kada su pobjegli iz Bosne — trajno su se nastanili u Australiju gdje su započeli novi život gotovo od nule.

Nakon izbora, Monika se pojavila u brojnim televizijskim emisijama i kampanjama, uključujući i "Australian Survivor" 2018. godine. Ipak, posljednjih godina povukla se iz medija i posvetila obitelji. Udana je za australskog umjetnika Alesandra Ljubičića, porijeklom također s Balkana, s kojim ima dva sina – Luku i Matea.