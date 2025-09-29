Zasjenile su sport i zavele UFC borce: 'Volimo kad nas gledaju i vrište naša imena'

One su jednako poznate kao i borci u oktogonu. UFC ring djevojke godinama plijene pažnju milijuna gledatelja. Publika ih obožava, društvene mreže gore nakon svake njihove objave, a same djevojke itekako znaju iskoristiti svoju popularnost. Svaka ring djevojka je priča za sebe. Svaka nosi karizmu po kojoj je posebna i važan su dio borilačke industrije, navodi Yahoo sports.

Sve su djevojke tihe patnje UFC boraca. One to znaju, a znate kako je u poslu. Kad puno vremena provodite s kolegama, zna se dogoditi ljubav. Pojavi se iskra i za čas si s nekim u vezi. Ring djevojke tijekom godina zasjenile su kompletan sport, a u UFC-u su postale mitska bića.

Najveća zvijezda, bivša ring djevojka Arianny Celeste, ostvarila je najveću slavu od svih UFC ring djevojaka. Prema pisanju britanskog tabloida Daily Stara, Arianny Celeste svojedobno je hodala s dva UFC borca - Tiki Ghosnom i Joshom Burkmanom. Oba borca se više ne bore, niti su više u vezi s Arianne. Prošlo - svršeno vrijeme.

Svojedobno je ova Amerikanka iskreno priznala:

“Oktogon je moj drugi dom… a najviše volim adrenalin i poglede koji prate svaki moj korak.”

Pozirala je za Playboy i više puta završila na listama “najseksi žena svijeta”. Otvoreno je priznala da joj se najviše sviđalo kada su fanovi na tribinama skandirali njezino ime dok je ulazila u oktogon.

Njezina kolegica, lijepa Brittney Palmer, osim što je bila ring djevojka, nagrađivana je umjetnica. Ipak, publika je pamti po provokativnim nastupima i vezi s Donaldom Cerroneom. Brittney i Donald su bili zajedno na početku karijera, ali njihova veza nije dugo potrajala.

“U kavezu sam seksi, na platnu sam ozbiljna i oboje volim jednako. Kad sam u oktogonu, osjećam se kao da sam na pisti – sve oči su uprte u mene”.

Latino bombe Jhenny Andrade i Camila Oliveira već su institucija. Jhenny se pohvalila:

“Oktogon me odveo do naslovnica, ali najviše volim kad publika viče moje ime. Seksi smo i znamo to.”

A Camila se našalila:

“Borci udaraju, ali ja sam ta koja publiku drži bez daha. Moja misija je da publika ostane bez daha i mislim da mi to dobro ide,” jednom je izjavila.

Mlada Brooklyn Wren donosi svježinu i otvoreno kaže:

“Oduvijek sam htjela biti dio spektakla, a UFC je najveći show na svijetu.”

Često američki mediji pišu da Brooklyn ističe uživa u pažnji i da voli “igrati” na kartu seksipila.

I dok plavuša Chrissy Blair priznaje da je najviše pali energija publike:

“Kad svi ustanu na noge, osjećam se kao rock zvijezda,” jasno je da ring djevojke imaju jednaku karizmu kao i borci.

