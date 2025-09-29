Pogledajte 76-godišnjaka koji je snažan kao Cro Cop: Bicepsi, tricepsi, a godine su samo broj

Erkan Yilmazer, 76-godišnjak iz turske Antalye, stekao je nadimak “Dida Herkul” zahvaljujući izvanrednoj fizičkoj formi i svakodnevnim treninzima. Svako jutro odlazi u teretanu gdje diže utege, jača mišiće i dokazuje da godine ne moraju biti prepreka.

Njegova disciplina i upornost inspiriraju ne samo vršnjake, nego i mlađe generacije koje rado promatraju njegove treninge i uče od njega. Erkan ističe da su redovita tjelovježba i zdrav životni stil ključ dugog i aktivnog života.

U teretani ga mnogi gledaju s divljenjem i često traže savjete kako održati kondiciju u poznim godinama. Ono što ga izdvaja je spoj snage, fleksibilnosti i izdržljivosti, zbog čega je postao uzor i lokalnim sportašima.

"Nikada nije kasno početi brinuti o svom tijelu", poručuje Erkan uz osmijeh.