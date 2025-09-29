Ovako je Đurđa Adlešič slavila sinovo vjenčanje: Pratila ih povorka, stigla i Jadranka Kosor

Dana 29. rujna 2012. godine u katedrali sv. Terezije Avilske u Bjelovaru sin bivša saborske zastupnice i potpredsjednice Vlade Đurđe Adlešič (65), Valentin Adlešič i Andrea Živković uplovili su u bračne vode, a njihov ulazak u brak pratila je svatovska povorka koja je krenula iz hotela Central i prošetala središtem grada prema crkvi, gdje su mladenci izrekli svoje zavjete pred oltarom.

Sam događaj okupio je velik broj uzvanika, među kojima su bili i bivša premijerka Jadranka Kosor te liječnica dr. Nela Sršen, dok su Valentinovi roditelji, posebno majka Đurđa, primali čestitke i lijepe želje.

Rijetko u javnosti...

Podsjetimo, Đurđa Adlešič na predsjedničkim izborima 2005. godine kandidirala se za predsjednicu države, a iste godine ponovno je izabrana za gradonačelnicu Bjelovara. U kolovozu 2006. suočila se s teškom dijagnozom tumora na mozgu, no nakon operacije uspješno se oporavila.

Na parlamentarnim izborima 2007. osvojila je saborski mandat na koalicijskoj listi HSS-a i HSLS-a. Nakon pregovora s HDZ-om njezina je stranka ušla u Vladu Ive Sanadera, a Adlešič je tada imenovana potpredsjednicom Vlade. Danas uživa u sretnoj i zasluženoj mirovini te se rijetko pojavljuje u javnosti.