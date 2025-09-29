Hrvatskim prugama od danas vozi vlak kakav nikad nismo imali: 'Najmoderniji je u Europi'

U Hrvatsku je u ponedjeljak stigao prvi baterijski vlak.

Ima 113 sjedećih i 114 stajaćih mjesta i svi u njemu mogu besplatno surfati internetom. Maksimalna brzina mu je 120 kilometara na sat, a za pogon će koristiti baterije koje se pune isključivo na punionicama.

Puštanje u promet, na kojem je sudjelovao i ministar prometa Oleg Butković, obilježeno je redovnom vožnjom na relaciji Zagreb – Vrbovec – Bjelovar.

Tehnološki najmoderniji na europskom tržištu

Nakon prve vožnje, vlak će prevoziti putnike na liniji od Virovitice do Bjelovara, a nakon dovršetka punionice u Splitu, premjestit će ga na liniju Split - Kaštel Stari.

Ukupna vrijednost projekta je 17,1 milijuna eura, a sufinanciran je iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. U potpunosti je napravljen u Končarovim pogonima, a predsjednik Uprave Končara Gordan Kolan istaknuo je da je 'tehnološki najmoderniji na europskom tržištu'.

'To je vlak koji ne samo da primjenjuje baterijski pogon, nego putnicima pruža veću razinu sigurnosti i udobnosti', dodao je Kolak.