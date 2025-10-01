69 MRTVIH /

Pojavljuju se snimke s Filipina: Ovo je trenutak razornog potresa

Foto: Screenshot X

1.10.2025.
7:58
Screenshot X
Prema najnovijim podacima, u razornom potresu koji je pogodio Filipine magnitude 6,9, broj poginulih porastao je na 69, a ranjeno ih je oko 140. Očekuje se da će broj poginulih još rasti...

Potres magnitude 6,9 po Richteru pogodio je obalu grada Bogo u pokrajini Cebu. Cebo, jedno od najpopularnijih turističkih odredišta na Filipinima, dom je za čak 3,4 milijuna ljudi.

Dužnosnici se boje da bi broj mrtvih mogao rasti jer je puno ljudi ostalo zarobljeno ispod ruševina zgrada. 

Potres je najsnažnije pogodio općinu San Remigio. Proglašeno je stanje katastrofe u tom području kako bi se ubrzala dostava pomoći.

