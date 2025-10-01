Pojavljuju se snimke s Filipina: Ovo je trenutak razornog potresa

Prema najnovijim podacima, u razornom potresu koji je pogodio Filipine magnitude 6,9, broj poginulih porastao je na 69, a ranjeno ih je oko 140. Očekuje se da će broj poginulih još rasti...

Potres magnitude 6,9 po Richteru pogodio je obalu grada Bogo u pokrajini Cebu. Cebo, jedno od najpopularnijih turističkih odredišta na Filipinima, dom je za čak 3,4 milijuna ljudi.

🚨Breaking: A 6.9 quake has struck #Cebu amid storms, floods & recent typhoons. Landslide, tsunami & volcanic risks remain.



World Vision is coordinating with local partners & authorities to respond to urgent needs, including shelter, clean water & child protection. Aftershocks… pic.twitter.com/uhY6V7iDmy — World Vision AUS (@WorldVisionAus) October 1, 2025

Dužnosnici se boje da bi broj mrtvih mogao rasti jer je puno ljudi ostalo zarobljeno ispod ruševina zgrada.

Potres je najsnažnije pogodio općinu San Remigio. Proglašeno je stanje katastrofe u tom području kako bi se ubrzala dostava pomoći.