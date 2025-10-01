Pojavljuju se snimke s Filipina: Ovo je trenutak razornog potresa
Pogledajte snimke užasa
Prema najnovijim podacima, u razornom potresu koji je pogodio Filipine magnitude 6,9, broj poginulih porastao je na 69, a ranjeno ih je oko 140. Očekuje se da će broj poginulih još rasti...
Potres magnitude 6,9 po Richteru pogodio je obalu grada Bogo u pokrajini Cebu. Cebo, jedno od najpopularnijih turističkih odredišta na Filipinima, dom je za čak 3,4 milijuna ljudi.
🚨Breaking: A 6.9 quake has struck #Cebu amid storms, floods & recent typhoons. Landslide, tsunami & volcanic risks remain.— World Vision AUS (@WorldVisionAus) October 1, 2025
World Vision is coordinating with local partners & authorities to respond to urgent needs, including shelter, clean water & child protection. Aftershocks… pic.twitter.com/uhY6V7iDmy
Dužnosnici se boje da bi broj mrtvih mogao rasti jer je puno ljudi ostalo zarobljeno ispod ruševina zgrada.
Potres je najsnažnije pogodio općinu San Remigio. Proglašeno je stanje katastrofe u tom području kako bi se ubrzala dostava pomoći.