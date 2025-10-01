Razoran potres ubio najmanje 60 ljudi: Rušile se zgrade, uništena crkva stara 100 godina. Prizori su stravični

Najmanje 60 osoba poginulo je u snažnom potresu magnitude 6,9 ​​stupnjeva po Richteru u središnjim Filipinima i više od 140 ljudi je ozlijeđeno, a dužnosnici strahuju da bi broj mrtvih mogao rasti dok se spasioci u srijedu probijaju među srušenim zgradama, prenosi BBC.

Potres je pogodio obalu grada Bogo u pokrajini Cebu u središnjoj regiji Visayas nešto prije prije 22 sata po lokalnom vremenu u utorak, uzrokujući nestanke struje i urušavanje zgrada, uključujući crkvu staru više od 100 godina.

Stanovnici potresom pogođenih područja noć su proveli spavajući na ulicama. Snimke u lokalnim medijima pokazuju ljude kako se drže jedni za druge u trenutku udara.

Iako je službeno broj poginulih u Cebuu 26, dužnosnici za katastrofe citiraju izvješća o sve većem broju žrtava.

Situacija na terenu se mijenja iz trenutka u trenutak, naveo je zamjenik upravitelja Ureda civilne zaštite Rafaelito Alejandro.

Kazao je da su primili izvješće "o čak 60 poginulih".

Pokrajina Cebu, jedno od najpopularnijih turističkih odredišta na Filipinima, dom je za 3,4 milijuna ljudi. Međunarodna zračna luka Mactan-Cebu, drugi najprometniji ulaz u zemlju, nastavila je prometovati.

Stanje katstrofe

Potres je najsnažnije pogodio općinu San Remigio. Proglašeno je stanje katastrofe u tom području kako bi se ubrzala dostava pomoći.

#CebuEarthquake at least 63 dead and dozens injured in #Cebu, Philippines on Sept 30 #earthquake of 6.9 magnitude #EarthquakePH pic.twitter.com/9h2cMZfdKR — FEAR OF GOD IS WISDOM (@fear_wisdom) October 1, 2025

Alfie Reynes, zamjenik načelnika San Remigija, pozvao je na dostavu hrane i vode evakuiranima, kao i teške opreme za pomoć spasiocima.

"Pada jaka kiša i nema struje pa nam je stvarno potrebna pomoć, posebno u sjevernom dijelu jer postoji nestašica vode nakon što su opskrbne cijevi oštećene potresom“, rekao je Reynes za DZMM radio.

U susjednom gradu Bogu, blizu epicentra potresa, evakuirani su pacijenti u bolnici, a snažni naknadni potresi prisilili su mnoge stanovnike da ostanu u evakuacijskim centrima i na ulicama.

Agencije za praćenje potresa procijenile su dubinu potresa na otprilike 10 kilometara i zabilježile više naknadnih potresa, od kojih je najjači imao magnitudu 6. Nije bilo opasnosti od cunamija nakon potresa.

