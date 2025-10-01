Italija se klanja Vatrenom jer je na specijalan i dramatičan način oduševio Europu: 'Potopio ih je'

Mario Pašalić, ofenzivni veznjak Atalante i reprezentacije Hrvatske, bio je u srijedu ključni igrač u povijesnoj pobjedi svoje momčadi u Ligi prvaka protiv Bruggea. U utakmici koja se završila rezultatom 2-1, Pašalić je izjednačio nakon što je izborio penal, koji je Samardžić realizirao za 1-1. Kasnije, tri minute prije kraja, Pašalić je donio pobjedu Atalanti, zabivši gol glavom nakon izvrsne kombinacije iz kornera.

Ova pobjeda donijela je 2.1 milijuna eura za Atalantu, koliko UEFA nagrađuje tri boda u Ligi prvaka. Pašalićev nastup bio je prepoznat od strane talijanskih medija.

Ugledna talijanska Gazzetta dello Sport ga je proglasila igračem utakmice s ocjenom 7.5, što je visoka ocjena u njihovom strogo ocjenjivačkom sustavu.

"Nadahnuti Pašalić potopio Brugge. Atalanta slavi u Bergamu", piše Gazzetta uz priložene sažetke utakmice u kojoj je Pašalić briljirao i ističe kako je on blistao na poziciji trequartiste, veznjaka iza napadača Ademole Lookmana i Nikole Krstovića.

Uz to, prema Sofascoreu, Pašalić je dobio 7.9 za svoj učinak, s golom i asistencijom, uz čak 95% točnih dodavanja i savršene brojke u duelima.

Pašalić je u Atalantu stigao 2018. godine na posudbu iz Chelseaja, a klub ga je otkupio 2020. za 17 milijuna eura. Danas, sedam godina kasnije, prema Transfermarktu, njegova tržišna vrijednost iznosi 10 milijuna eura. U dosadašnjoj karijeri za Atalantu, odigrao je 305 utakmica, postigao 61 gol i ostvario 41 asistenciju.

