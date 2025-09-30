Pašalić heroj preokreta Jurićeve Atalante: Izborio penal pa zabio! Petarda Reala u najvećem 'mismatchu' ikad

U susretu 2. kola Lige prvaka Atalanta je u Bergamu pred 21.950 gledatelja pobijedila Club Brugge sa 2-1, a junak pobjede talijanskog sastava bio je hrvatski reprezentativac Mario Pašalić.

Atalanta je na krilima veznjaka "vatrenih", koji je izborio kazneni udarac, a potom se upisao među strijelce, okrenula rezultat protiv belgijskog sastava upisavši prvu pobjedu nakon uvodnog poraza od PSG-a (0-4).

"La Dea" je ušla u utakmicu s posljednjeg mjesta u ligi nakon poraza od 0-4 od aktualnih prvaka Paris Saint-Germaina u prvom kolu, dok je Brugge ostvario impresivnu pobjedu od 4-1 nad AS Monacom.

Nakon opreznog početka, gosti su poveli u 38. minuti. Domaći kapetan Marten de Roon je pogriješio na 30-tak metara od svog gola, Carlos Forbs je presjekalo loptu dodavši je do Nicole Tresoldija koji je produžio do Christosa Tzolisa koji je sjajnim udarcem sa 16 metara pogodio za 1-0.

Talijanska momčad koju vodi hrvatski stručnjak Ivan Jurić je ove sezone druga najefikasnija momčad u Serie A, ali teško je dolazila do izglednih prilika protiv belgijskog sastava.

Atalanta je u drugom poluvremenu zaigrala daleko bolje. U 55. minuti je zaprijetio Honest Ahanor, a četiri minute kasnije i Ademola Lookman, međutim bez promjene rezultata. Domaćin je uspio izjednačiti u 74. minuti golom Lazara Samardžića iz kaznenog udarca. Jedanaesterac je skrivio gostujući vratar Nordin Jackers oborivši Pašalića.

Domaćin je posljednjih 10 minuta bio u punom napadu i u 87. minuti je uspio okrenuti rezultat. Nakon kombinacije iz kornera, Yunus Musah je prenio loptu glavom, a iz blizine je Pašalić glavom zakucao u mrežu za pobjedu.

Talijanski sastav će u 3. kolu dočekati prašku Slaviju, dok Club Brugge gostuje u Munchenu protiv Bayerna.

