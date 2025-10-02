LATINO BOGINJA /

Kovrče su bile njezin zaštitni znak, a bokovi zaludjeli muškarce diljem svijeta: Shakira kao da ne stari

Kovrče su bile njezin zaštitni znak, a bokovi zaludjeli muškarce diljem svijeta: Shakira kao da ne stari
Foto: Profimedia
Shakira je kolumbijska pjevačica koju mnogi naziaju kraljicom latino glazbe, a poznata je po tome što je popularizirala španjolsku glazbu u cijelom svijetu.
1 /24
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Svjetska glazbena ikona Shakira rodila se 2. veljače 1977. godine u Barranquilli u Kolumbiji. Sa samo 13 godina izdala je svoj prvi album, no svjetsku slavu stekla je početkom 2000-ih s albumima poput "Dónde Están los Ladrones? " i "Laundry Service". Njezina mješavina latino, pop i rock glazbe osvojila je globalnu publiku.Tijekom karijere osvojila je brojne nagrade, uključujući Grammy i Latin Grammy. Osim glazbe, poznata je i po humanitarnom radu i društvenom angažmanu. Također je poznata po vezi s nogometašem Gerardom Piquéom (38) s kojim ima dvoje djece: sinove Milana (12) i Sashu (10). Njihov ljubavni odnos puknuo je 2022. godine, a svemu je kumovala Piquéova navodna nevjera i problemi u komunikaciji koji su se gomilali tijekom vremena. 

2.10.2025.
6:08
Hot.hr
Profimedia
ShakiraVremeplovPjevačica
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
LATINO BOGINJA /
Kovrče su bile njezin zaštitni znak, a bokovi zaludjeli muškarce diljem svijeta: Shakira kao da ne stari