Kovrče su bile njezin zaštitni znak, a bokovi zaludjeli muškarce diljem svijeta: Shakira kao da ne stari

Svjetska glazbena ikona Shakira rodila se 2. veljače 1977. godine u Barranquilli u Kolumbiji. Sa samo 13 godina izdala je svoj prvi album, no svjetsku slavu stekla je početkom 2000-ih s albumima poput "Dónde Están los Ladrones? " i "Laundry Service". Njezina mješavina latino, pop i rock glazbe osvojila je globalnu publiku.Tijekom karijere osvojila je brojne nagrade, uključujući Grammy i Latin Grammy. Osim glazbe, poznata je i po humanitarnom radu i društvenom angažmanu. Također je poznata po vezi s nogometašem Gerardom Piquéom (38) s kojim ima dvoje djece: sinove Milana (12) i Sashu (10). Njihov ljubavni odnos puknuo je 2022. godine, a svemu je kumovala Piquéova navodna nevjera i problemi u komunikaciji koji su se gomilali tijekom vremena.