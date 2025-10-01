Dubrovčani iz hotela promatrali pomorsku nesreću s požarom i nestalim putnicima

U organizaciji Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u srijedu i četvrtak održava se međunarodna pomorska vježba u okviru "Višenamjenskih pomorskih operacija - ADRIA 2025” s ciljem jačanja suradnje i koordinacije u traganju i spašavanju, suzbijanju iznenadnih onečišćenja u Jadranskom moru te razmjeni informacija u stvarnim uvjetima, prenosi Dubrovački dnevnik.

Praćenje aktivnosti u realnom vremenu organizirano je u hotelu Valamar Lacroma. Sudionici vježbe simuliraju pomorsku nesreću s požarom i nestalim putnicima, reagiraju na iznenadno onečišćenje mora i pri tome koriste europsku komunikacijsku mrežu (CISE) za učinkovit prijenos podataka. U provedbi sudjeluje 17 plovila, dva helikoptera, jedan zrakoplov i više od 300 sudionika na moru i kopnu.

Cilj vježbi je jačanje suradnje i koordinacije u traganju i spašavanju, suzbijanju iznenadnih onečišćenja mora te razmjeni informacija u stvarnim uvjetima. Vježba okuplja nadležna tijela Hrvatske, Italije i Slovenije uz sudjelovanje Europske agencije za pomorsku sigurnost (EMSA), Europske agencije za kontrolu ribarstva (EFCA) i Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu (FRONTEX), kao i partnere međunarodnog projekta ASAP (engl. Adriatic Sensitive Areas Protection) te brojne promatrače.

Provedbom ovih vježbi Hrvatska potvrđuje svoju važnu ulogu u jačanju sigurnosti pomorskog prometa i zaštite morskog okoliša te doprinosi zajedničkim naporima Europske unije u upravljanju pomorskim prostorom i pripremi odgovora na krizne situacije na moru.