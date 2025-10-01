Kad su prošetale Dravom, vrijeme kao da je stalo: Prolaznici nisu mogli skinuti poglede s ovih dama

Na obali Drave okupili su se biciklisti, rekreativci i obitelji koji su iskoristili ugodno nedjeljno popodne za šetnju, igru i druženje. Djeca su veselo trčala, dok su odrasli uživali u razgovoru i prirodi.

Među brojnima, istaknule su se i neke dame koje su svoje outfite prilagodile jesenskom vremenu. Uglavnom ih se moglo vidjeti u sportskim izadnjima, idealnim za duge šetnje Marinom Prelog.

Kakva je atmosfera prevladavala zabilježio je portal eMeđimurje!