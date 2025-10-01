Pogledajte kako je izgledao 'hrvatski Messi' od učeničkih klupa: Danas je prozvan nogometnim nomadom

Alen Halilović, nekada smatran jednim od najvećih talenata europskog nogometa, ispisao je povijest kao najmlađi debitant i strijelac Dinama te hrvatske reprezentacije. Njegova karijera, obilježena golemim očekivanjima i transferom u Barcelonu, postala je priča o potrazi za kontinuitetom kroz brojne europske klubove.

Rekordni početak i transfer snova

U dresu Dinama Zagreb, Halilović je debitirao sa samo 16 godina i 101 danom, a ubrzo je postao i najmlađi strijelac u povijesti lige, srušivši rekord suigrača Matea Kovačića. Njegov talent nije promaknuo najvećima, pa je u ožujku 2014. godine potpisao petogodišnji ugovor s FC Barcelonom za početni iznos od 2,2 milijuna eura. Ipak, za prvu momčad katalonskog diva upisao je tek jedan nastup u Kupu kralja, dok je većinu vremena proveo u B momčadi.

Europska odiseja i stalne promjene

Nakon Barcelone, uslijedila je posudba u Sporting Gijón, gdje je odigrao svoju najbolju sezonu u "ligama petice". Međutim, to nije bilo dovoljno za povratak na Camp Nou. Njegov put vodio ga je u njemački Hamburger SV, a zatim na posudbu u Las Palmas. Uslijedio je prelazak u AC Milan 2018. godine, no ni tamo nije dobio pravu priliku, pa je bio na posudbama u Standard Liègeu i Heerenveenu. Karijeru je nastavio kratkim epizodama u engleskim drugoligašima Birmingham Cityju i Readingu te povratkom u HNL u dres Rijeke.

Teret očekivanja i očev utjecaj

Analitičari se slažu da je Halilovićeva karijera bila opterećena golemim pritiskom. Nadimak "hrvatski Messi" stvorio je nerealna očekivanja za tinejdžera koji je preskočio nekoliko razvojnih stepenica. Uz to, značajnu ulogu odigrao je i njegov otac Sejad, čije je uplitanje u pregovore i trenerske odluke, prema medijskim napisima, stvorilo probleme u Barceloni i navodno blokiralo potencijalne transfere.

Danas, kao igrač nizozemske Fortune Sittard, Halilović je pronašao mir i kontinuitet. Njegova priča ostaje podsjetnik na to kako talent sam po sebi nije dovoljan u surovom svijetu profesionalnog nogometa, gdje pritisak, okruženje i ispravne odluke oblikuju put do uspjeha.