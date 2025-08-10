Alen Halilović sprema senzacionalan transfer: Nikada nismo mislili da ćemo ga tamo vidjeti

Alen Halilović (30), svojedobno ogromni talent hrvatskog nogometa, na pragu je senzacionalnog transfera u brazilskog velikana Geremio.

Halilović je na izlaznim vratima nizozemske Fortune, nedavno mu je u posljednji trenutak propao transfer u azerbajdžanski Qarabag.

Fortuna ga ovoga ljeta želi prodati jer mu je ostala samo još jedna godina ugovora i to im je posljednja prilika da zarade na odšteti.

Ponudili ga Brazilcima

Nakon što je propao Halilovićev transfer u Qarabag, piše se o interesu nekih klubova iz MLS-a, Turske i Cipra, a sada se u cijelu priču uključio i brazilski Geremio.

"Ime koje se pojavilo prethodnim danima je Alen Halilović. Njegove usluge ponuđene su klubu. Čelnici Gremija pažljivo razmatraju sve oko igrača. Nisu još uvijek rekli 'da', ali je financijski mnogo isplativija opcija od Arthura Mela za kojeg je potrebno izdvojiti ogromna sredstva", objavila je brazilska novinarka Naiara Souza.

halilović je prve nogometne korake napravio u zagrebačkom dinamu iz kojega 2014. sa samo 18 godina odlazi u Barcelonu u kojoj se nije dugo zadržao i karijera mu je krenula silaznim putem.

Za hrvatsku reprezentaciju ima 10 nastupa, a posljednji je put dres Vatrenih obukao 2019. godine.

POGLEDAJTE VIDEO: Kakav nokaut na samom kraju borbe za prestižnu titulu: O ovome će se još dugo pričati