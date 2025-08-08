NE IDE PA NE IDE /

U posljednji trenutak propao transfer Alena Halilovića: Otkriveno zbog čega

U posljednji trenutak propao transfer Alena Halilovića: Otkriveno zbog čega
Foto: Profimedia

Halilović, nekada velika nada hrvatskog nogometa, proživljava teške trenutke

8.8.2025.
10:40
SPORTSKI.NET
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Alen Halilović (29), svojedobno najtalentiraniji hrvatski nogometaš kojemu se predviđala velika karijera, proživljava teške trenutke, nakon što mu je propao transfer u azerbajdžanski Qarabag.

Halilovićev odlazak u Qarabag bio je dogovoren i čekala se samo službena potvrda, no sve je propalo u posljednji trenutak. Prema pisanju medija, zapelo je na detaljima ugovora - trajanju i financijskim uvjetima.

Prošli sezonu Halolović je proveo u nizozemskoj Fortuni. U 25 utakmica zabio je jedan gol i šest puta asistirao i fortuna ga je ovoga ljeta htjla prodati jer mu je ostala samo još jedna godina ugovora.

I dalje je na izlaznim vratima fortune, a nakon što je propao transfer u Qarabag, piše se o interesu nekih klubova iz MLS-a, Turske i Cipra.

POGLEDAJTE VIDEO: Mnogi su se dobro nasmijali kada su pročitali vijest o bombastičnom transferu Ivana Perišića

Alen HalilovićTransfer
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NE IDE PA NE IDE /
U posljednji trenutak propao transfer Alena Halilovića: Otkriveno zbog čega