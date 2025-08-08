U posljednji trenutak propao transfer Alena Halilovića: Otkriveno zbog čega

Alen Halilović (29), svojedobno najtalentiraniji hrvatski nogometaš kojemu se predviđala velika karijera, proživljava teške trenutke, nakon što mu je propao transfer u azerbajdžanski Qarabag.

Halilovićev odlazak u Qarabag bio je dogovoren i čekala se samo službena potvrda, no sve je propalo u posljednji trenutak. Prema pisanju medija, zapelo je na detaljima ugovora - trajanju i financijskim uvjetima.

Prošli sezonu Halolović je proveo u nizozemskoj Fortuni. U 25 utakmica zabio je jedan gol i šest puta asistirao i fortuna ga je ovoga ljeta htjla prodati jer mu je ostala samo još jedna godina ugovora.

I dalje je na izlaznim vratima fortune, a nakon što je propao transfer u Qarabag, piše se o interesu nekih klubova iz MLS-a, Turske i Cipra.

POGLEDAJTE VIDEO: Mnogi su se dobro nasmijali kada su pročitali vijest o bombastičnom transferu Ivana Perišića