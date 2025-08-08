U posljednji trenutak propao transfer Alena Halilovića: Otkriveno zbog čega
Halilović, nekada velika nada hrvatskog nogometa, proživljava teške trenutke
Alen Halilović (29), svojedobno najtalentiraniji hrvatski nogometaš kojemu se predviđala velika karijera, proživljava teške trenutke, nakon što mu je propao transfer u azerbajdžanski Qarabag.
Halilovićev odlazak u Qarabag bio je dogovoren i čekala se samo službena potvrda, no sve je propalo u posljednji trenutak. Prema pisanju medija, zapelo je na detaljima ugovora - trajanju i financijskim uvjetima.
Prošli sezonu Halolović je proveo u nizozemskoj Fortuni. U 25 utakmica zabio je jedan gol i šest puta asistirao i fortuna ga je ovoga ljeta htjla prodati jer mu je ostala samo još jedna godina ugovora.
I dalje je na izlaznim vratima fortune, a nakon što je propao transfer u Qarabag, piše se o interesu nekih klubova iz MLS-a, Turske i Cipra.
