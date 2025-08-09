Na ovom mjestu Ivan Perišić je ostao bez 80 tisuća eura: Šok nastao čim je otvorio vrata

Hrvatski nogometni reprezentativac i tadašnja zvijezda milanskog Intera, Ivan Perišić, u lipnju 2019. godine postao je žrtvom drske i precizno izvedene pljačke. Dok je boravio na okupljanju s hrvatskom reprezentacijom, nepoznati počinitelji provalili su u njegov luksuzni stan u Milanu i ukrali kolekciju skupocjenih satova, ostavivši za sobom minimalne tragove, ali i štetu koja se procjenjuje na više od 80.000 eura. Slučaj je odjeknuo u talijanskim i svjetskim medijima, ponovno otvarajući pitanje sigurnosti vrhunskih sportaša koji su zbog svog načina života često na meti kriminalaca.

Pljačka na 19. katu "Vertikalne šume"

Perišićev dom nalazio se na zavidnoj lokaciji – 19. katu prestižnog stambenog kompleksa Bosco Verticale ("Vertikalna šuma"), arhitektonskog čuda smještenog u blizini četvrti Garibaldi, gdje su se nalazili i novi uredi kluba Inter. Po povratku s reprezentativnih obveza, nogometaš je otkrio da mu nedostaju tri iznimno vrijedna ručna sata. Odmah se uputio u policijsku postaju i prijavio krađu.

Ono što je istragu od početka činilo neobičnom jest činjenica da na ulaznim vratima stana nije bilo nikakvih znakova nasilnog ulaska. Lopovi su djelovali kirurški precizno, kao da su točno znali što traže i gdje se to nalazi. Prema Perišićevoj izjavi, posljednji put je vidio satove krajem svibnja, prije odlaska u Hrvatsku. Bili su pohranjeni u kutiji unutar ormara. Zanimljivo je da gotovina koju je imao u stanu nije dirana, što je policiju navelo na zaključak da se radi o profesionalcima koji su ciljano išli po luksuzne predmete.

Precizan plijen: Kolekcija vrijedna bogatstvo

Ukradeni predmeti bili su vrhunski primjerci urarske industrije. Prema pisanju talijanskog lista La Stampa, plijen se sastojao od tri sata:

Audemars Piguet ograničenog izdanja, procijenjen na čak 50.000 eura.

Rolex vrijedan oko 20.000 eura.

Hublot čija se vrijednost procjenjuje na 12.000 eura.

Dva od tri ukradena sata pripadala su njegovoj supruzi Josipi, dok je jedan bio u vlasništvu samog nogometaša. Ukupna vrijednost, premašujući 80.000 eura, svjedoči o tome da su lopovi bili dobro upućeni u vrijednost kolekcije koju posjeduje obitelj Perišić. Njihova usredotočenost isključivo na satove sugerira da se možda radi o naručenoj krađi za kolekcionare na crnom tržištu.

Nogometaši kao laka meta: Rastući trend u Europi

Slučaj Ivana Perišića, nažalost, nije bio usamljen. Dapače, bio je dio zabrinjavajućeg trenda pljački domova nogometnih zvijezda diljem Europe. Kriminalci su shvatili da su sportaši idealne mete – njihovo bogatstvo je javno poznato, a raspored utakmica i putovanja lako je pratiti putem medija i društvenih mreža.

Posebno je kritično bilo u Španjolskoj, gdje je u to vrijeme zabilježen val provala u domove igrača Real Madrida i Barcelone. Na meti su se našli Lucas Vázquez, Isco, Zinedine Zidane, Karim Benzema, Gerard Piqué i mnogi drugi. Klubovi su čak upozoravali svoje igrače da budu oprezniji s objavama na Instagramu i Twitteru, jer su lopovi upravo te platforme koristili kako bi utvrdili kada su igrači i njihove obitelji odsutni. Najdramatičniji slučaj bio je onaj Álvara Morate, čiju su suprugu i djecu naoružani pljačkaši zatekli u kući dok je on bio na reprezentativnoj dužnosti.

Perišićeva pljačka uklapa se u taj obrazac: ciljana, profesionalno izvedena dok je žrtva javno odsutna. Unatoč istrazi milanske policije, prema dostupnim informacijama, počinitelji ove drske krađe nikada nisu pronađeni, a sudbina vrijednih satova ostala je nepoznata. Ovaj događaj ostaje kao trajni podsjetnik na tamnu stranu slave i opasnosti koje vrebaju i naizgled najsigurnije zvijezde.