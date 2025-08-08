Od anonimne tinejdžerice do senzacije: 'Pravim se da igram negdje drugdje'

Victoria Mboko kreirala je pravo sportsko čudo i slobodno možemo reći, a da ne pogriješimo, da je Victoria Mboko trenutno prva sportska priča. Prije samo nekoliko tjedana, njezino ime jedva da je bilo poznato izvan najužih teniskih krugova, a na službenoj stranici WTA Toura nije imala ni fotografiju. Danas, 18-godišnja Victoria Mboko ime je na usnama svakog ljubitelja sporta. S pozivnicom organizatora u džepu, ova kanadska tinejdžerica stigla je na Canadian Open u Montrealu kao 85. igračica svijeta i kreirala iznenađenje o kojem će se još dugo pričati.

U finalu je, nakon epskog preokreta, svladala četverostruku Grand Slam pobjednicu Naomi Osaku rezultatom 2-6, 6-4, 6-1 i podigla svoj prvi WTA trofej, i to na turniru iz prestižne serije 1000. Njezin trijumf bio je toliko odjeknuo da je ovacijama prekinut muški finale koji se istovremeno igrao 500 kilometara dalje, u njezinom rodnom Torontu.

"Pretpostavljam da je Kanađanka pobijedila u Montrealu", objasnio je sudac zbunjenim igračima. Da, to je bio "Mboko efekt"...

Bajkovit pohod kroz Montreal

Put Victorije Mboko do titule bio je sve samo ne lagan. Na tom putu morala je pobijediti čak četiri bivše Grand Slam prvakinje, pothvat koji ju je stavio uz bok najvećima. Prije Osake, "skidala je skalpove" Sofiji Kenin, aktualnoj prvakinji Roland Garrosa i svjetskom broju dva Coco Gauff te prvakinji Wimbledona iz 2022., Eleni Rybakini.

Njezin polufinalni meč protiv Rybakine bio je triler za pamćenje. U trećem setu, suočena s meč-loptom protivnice i ozljedom zgloba zbog koje je zatražila medicinsku pomoć, Mboko je pokazala mentalnu snagu koja nadilazi njezine godine. Vratila se iz ponora i slavila u tie-breaku, postavši prva Kanađanka u Open eri koja je na jednom turniru pobijedila tri Grand Slam prvakinje.

Ovom pobjedom postala je tek treća tinejdžerica u povijesti koja je na putu do naslova svladala četiri osvajačice najvećih turnira. Posljednja kojoj je to uspjelo bila je legendarna Serena Williams na US Openu 1999. godine. Kada se nađete u statistici uz Serenu, znate da ste učinili nešto posebno. O tome što je Mboko napravila komotno se može snimiti film. Ludo, preludo, kazat će oi Victoria...

"Ova dva tjedna bila su uistinu luda", izjavila je Mboko, prenosi njezine riječi ugledni britanski Guardian.

"Da ste mi prošle godine rekli da ću biti u finalu ovdje, rekla bih vam da ste ludi. Moj najveći zaključak je da je nebo granica", dodala je Mboko.

Njezin uspjeh katapultirao ju je na svjetskoj ljestvici. Godinu je započela kao 333. igračica svijeta, a nakon Montreala, popela se na nevjerojatno 24. mjesto.

Mentalna snaga kao tajno oružje

Iako je njezin tenis moćan, a kretanje na terenu besprijekorno, ono što najviše impresionira kod Victorije Mboko je njezina mentalna čvrstina koja je nevjerojatna za jednu tinejdžericu. Tijekom svog čudesnog uspona na Roland Garrosu, gdje je stigla do trećeg kola, otkrila je svoju neobičnu strategiju za nošenje s pritiskom. Ona se jednostavno pretvara da se ono što se događa zapravo ne događa.

"Pravim se da igram negdje drugdje, da nisam na Grand Slamu", objasnila je.

"Na taj način ne stavljam toliki pritisak na sebe. Opustim se i idem na svoje udarce."

Tu filozofiju primijenila je i u Montrealu. U finalu protiv Osake, nakon glatko izgubljenog prvog seta, nije paničarila.

"Bila sam u situacijama gdje je rezultat bio tijesan i malo bih se uspaničila, ali sada sam se zaista željela smiriti, zaboraviti na posljednji poen i uvijek se fokusirati na sljedeći", rekla je.

Njezina trenerica, bivša treća igračica svijeta Nathalie Tauziat, promatrala je s tribina kako njezina štićenica uči u stvarnom vremenu upravljati stresom. Dokle god je zadržavala mirnu glavu, znala je da ima šansu, piše BBC.

"Mislim da je za nju važno da vidi da ne paničarimo kada se nešto dogodi. Sjećam se da mi je na početku godine uvijek govorila: 'Oh, tako si smirena tijekom meča'“, rekla je Tauziat.

"Cilj je US Open - tko zna, možda može napraviti nešto dobro? Ovdje idemo meč po meč i nadamo se da neće biti ozljeda.“

Obitelj kao temelj i inspiracija

Priča Victorije Mboko duboko je ukorijenjena u njezinoj obitelji. Njezini roditelji, Cyprien Mboko, umirovljeni inženjer strojarstva, i Godee Kitadi, računovotkinja, emigrirali su iz Demokratske Republike Kongo kasnih 1990-ih kako bi pobjegli od političkih nemira i ratova. Nakon što su se vize riješile, obitelj se prvo nastanila u Sjevernoj Karolini, gdje je Victoria rođena 26. kolovoza 2006., prije nego što su se preselili u Toronto.

Victoria je najmlađa od četvero djece, a svi su igrali tenis. Inspirirana starijom sestrom Gracijom i bratom Kevinom, koji su igrali na sveučilišnoj razini, uzela je reket u ruke s tri godine. Njezina obitelj njezin je najveći oslonac. Kada osjeti nervozu tijekom meča, pogledom traži njihova lica na tribinama.

"Obitelj nam donosi neku vrstu utjehe koju nitko drugi ne može replicirati", izjavila je za CNN.

Njezina sestra Gracia prisjetila se anegdote koja najbolje opisuje Victorijino samopouzdanje. Kada je Gracia imala 17 godina, igrala je lokalni turnir. U zadnji čas otvorilo se mjesto, a devetogodišnja Victoria, koja je došla gledati, uskočila je u ždrijeb. Na kraju su se sestre susrele, a Gracia je pobijedila 6-0, 6-0. No, način na koji se Victoria ponašala govorio je da je očekivala drugačiji ishod.

"To je vjera u sebe koju ima onaj jedan posto najboljih", kaže Gracia. "To je stav:

"Ne samo da bih trebala pobijediti, nego ću to i učiniti.' I onda to učini."

Igra koja spaja sve elemente

Trijumf u Montrealu nije bio slučajan bljesak, nego sudbina, nešto što se moralo dogoditi ako se uzme u obzir koliko je Mboko dobra i talentirana tenisačica. Mboko je tijekom cijele 2025. godine pokazivala da je sila u nastajanju. Sezonu je započela s 22 uzastopne pobjede na ITF Touru, nižoj razini profesionalnog tenisa. Njezin ukupni omjer pobjeda i poraza u godini je zapanjujućih 51-9. Ona nije Pepeljuga - ona je pobjednica koja svoje pobjede sada ostvaruje na najvećim pozornicama.

Njezina igra je moćna mješavina snage, atleticizma i inteligencije. Može preplaviti protivnice snagom svojih udaraca i servisom koji doseže 193 km/h, ali jednako tako može koristiti svoju brzinu i obranu kako bi ih natjerala na pogreške. Njezina igra ima i zavidnu raznolikost, uključujući skraćene lopte i slajsove, što je odlika njezine trenerice Tauziat.

Coco Gauff, vjerojatno najbolja "trkačica" u ženskom tenisu, nakon poraza u Montrealu ostala je impresionirana.

"Vrlo je atletski građena. Na kretanju, rekla bih da je u rangu sa mnom", izjavila je Gauff, dodajući da je imala osjećaj kao da igra protiv same sebe.

Dok se prašina slegla nakon njezine povijesne pobjede, a svijet pokušava shvatiti što se dogodilo, Victoria Mboko ostaje skromna. Na pitanje osjeća li se kao jedna od 35 najboljih igračica svijeta, odgovorila je:

"Iskreno, ne mislim da bih mogla reći da. Sve se događa tako brzo da nemam vremena procesuirati." Ta perspektiva sada se seli na US Open, turnir koji je bio sretan za Kanađanke. Bianca Andreescu i Leylah Fernandez tamo su ispisale svoje bajke. Victoria Mboko ne isključuje mogućnost da slijedi njihov put.

"Uvijek sam znala da je svatko jako dobar, ali osjećala sam da je na kraju dana sve moguće." U Montrealu je dokazala da je za nju zaista tako.