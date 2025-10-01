Lagano u džep spremila milijun eura pod krinkom donacije: Gdje je danas zgodna prevarantica?

Talijanska influencerica Chiara Ferragni (38) se u posljednje vrijeme suočava s izazovima koji su zamaglili njezinu blistavu karijeru. S početkom bloga The Blonde Salad i ogromnim uspjehom u svijetu mode postala je globalno prepoznatljivo ime s milijunima pratitelja i suradnjama s luksuznim brendovima. Međutim, njezina se karijera suočava s brojnim kontroverzama koje su zasjenile njezin status.

Najveća afera koja je obilježila njezinu karijeru bila je Pandoro afera. Chiara je u suradnji s tvrtkom Balocco promovirala talijanski božićni kolač pandoro koji je nosio njezino ime na ambalaži. Cijena kolača bila je tri puta viša od uobičajene, a na pakiranju je stajala informacija da će prihod od prodaje biti doniran pedijatrijskoj bolnici u Torinu. Nakon što je kolač pušten u prodaju, izvještaji su otkrili da je tvrtka Balocco već prije donirala 50.000 eura bolnici, a Chiara je navodno zadržala milijun eura od prodaje. Ovako poznata prevarantica izgleda danas.