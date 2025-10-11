Oko 150 tona opasnog otpada, mještani u strahu: 'Sele nam toksično brdo'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

SISAK NA NOGAMA /

Tone otpada od šljake iz šibenske tvornice legura trebalo bi biti zbrinuto u sisačkoj tvrtki.

Građani traže hitno zaustavljanje posla i micanje takozvane troske iz grada.

"Ovo je gusto naseljeno područje, tražimo da nam dokažu da nije opasno...", rekla nam je jedna od prosvjednica.

Oko 150 tona ovog otpada najprije je 15 godina bilo na ilegalnom odlagalištu u Donjim Biljanama. Tek ove godine država je raspisala natječaj za zbrinjavanje, a najpovoljnija je bila ponuda tvrtke Kemokop u Sisku.

Mirko Budiša, zamjenik ravnatelja Fonda za zaštitu okoliša, govori nam: "Radi se o neopasnom otpadu - to smo niz puta utvrdili analizama - i nedvojbeno je utvrđeno nizom analiza, laboratorijski... da se ona može odlagati na odlagališta za neopasni otpad."

Više pogledajte u prilogu