Zabranili svinjetinu na festivalima, ali u Pakracu...: 'Imamo vratinu, ispekli smo i carsko meso!'

Na snagu su stupile nove mjere za zaštitu od afričke svinjske kuge.

Na području pet slavonskih županija zabranjuju se manifestacije na kojima se izlaže ili konzumira meso svinja ili proizvodi od svinjskog mesa. Poštuju li se mjere, provjeravat će policija i Državni inspektorat, koji je već reagirao u Slavonskom Brodu.

Na ostalom slobodnom području zemlje potrebno je najaviti takve manifestacije 14 dana unaprijed. Ekipa RTL-a u Pakracu, na manifestaciji Slavonski Banovac, uvjerila se kako se pravila ne poštuju.

"Imamo i vratinu, ispekli smo i carsko meso, tamo grah kuhamo, malo piletine na ražnju", rekao je Damir, a dodaje i da je čuo za zabranu svinjetine na festivalu.

"Čuli smo, ali ne znam, ova je domaća, ne pečemo ovdje divljač", kaže Damir, jedan od izlagača.

Gradonačelnik apelira na pridržavanje mjera

"Mi smo dali službenu obavijest na stranice Grada i turističke zajednice. Poslali svim izlagačima i svima koji sudjeluju uredbu da je svinjetina zabranjena", rekao je Tomislav Novinc, HDZ-ov gradonačelnik Pakraca.

Na upit bi li apelirao na ljude još jednom jer se očito ne pridržavaju mjera, kaže da bi.

"Da, i dalje stojimo iza onoga što smo objavili na stranice Grada. Znači apeliramo na sve da se pridržavaju svih mjera. Mi se naravno slažemo sa svim mjerama, zdravlje nam je svima u interesu, svi se moramo toga držati. Naravno, treba nam svima biti jasna vizija", kazao je Novinc.