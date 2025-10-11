Otkazana popularna Pečenkijada, Slavonci bijesni: 'Oduzeli su pečeno prase, ovo je dušmanska represija'

Miris pečenke neće se ovoga vikenda širiti Slavonskim Brodom nakon što je, odlukom Državnog inspektorata, otkazana popularna jesenska manifestacija Pečenkijada zbog opasnosti od širenja afričke svinjske kuge.

"Obavještavamo vas da je Državni inspektorat Republike Hrvatske dostavio službenu obavijest kojom se, temeljem nove Naredbe o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj (Narodne novine broj 128/25 od 10. listopada 2025.), zabranjuje održavanje manifestacija na kojima se izlaže i/ili konzumira meso svinja ili proizvodi od mesa svinja na području više županija, uključujući i Brodsko-posavsku županiju", izvijestio je Grad.

Prema odredbi, manifestacije ovakvog tipa nisu dopuštene na pogođenim područjima pa je Pečenkijada, koja se trebala održati danas na prostoru ŠRC Poloj otkazana.

Dio ugostitelja izrazilo je svoje nezadovoljstvo zbog takve odluke jer je njihov rad pao u vodu nakon što su se danima pripremali. Posebno su ogorčeni zbog oduzimanja već pečenog praseta jer, kako tvrde, nakon termičke obrade čak i meso zaraženo afričkom svinjskom kugom "nije štetno za ljude".

'Dušmanska represija'

Za "dušmansku represiju" optužili su "antinarodnu, antihrvatsku i izdajničku vlast". "Ovo se nije radilo ni u najmračnijem totalitarnim režimima, ovakvo nešto ni Staljin nije radio", poručili su u objavi na stranici Hrvatski krški pašnjaci.

Da se manifestacija neće održati potvrdio je u petak i ministar poljoprivrede David Vlajčić koji apelira da su zdravlje i sigurnost ljudi te sprječavanje širenja afričke svinjske kuge prioriteti.

Iako je Motoklub Brod, organizator manifestacije, još početkom tjedna najavio da će se događanje održati uz stroge mjere kontrole – s veterinarskom inspekcijom i policijom na ulazu – Ministarstvo poljoprivrede donijelo je odluku o potpunom otkazivanju. Prema neslužbenim informacijama Slavonije in, razlog su novi slučajevi bolesti u Brodsko-posavskoj županiji i pogoršanje situacije na terenu.

Organizatori su, inače, uveli detaljna pravila pa je bilo predviđeno da svaka pečenka ima žig klaonice, mesnice ili trgovine, dok bi se one bez valjane dokumentacije oduzimale.

No, unatoč najavljenom nadzoru, Ministarstvo i inspektorat ipak su odlučili da je bolje da se manifestacija otkaže.

