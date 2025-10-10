Bivši ministar pao u švercu cigareta: Javio se na telefon, a onda...

Novi ulov hrvatskih carinika, no ovog puta glavni akter je jedno zvučno ime. U automobilu bivšeg ministra poljoprivrede Tihomira Jakovine carinici su prije dva dana pronašli četiri šteke skrivenih cigareta.

Pomoćnik ravnatelja Carinske uprave Tihomir Žegrec potvrdio je da su carinici ovog mjeseca imali dva slučaja krijumčarenja manje količine cigareta u prtljažnicima automobila:

"Ne mogu govoriti o identitetu radi zaštite podataka, ali u odnosu na događaj koji ste mi prethodno opisali, mogu reći da smo mi osmog ovog mjeseca imali dva slučaja krijumčaranja manje količine cigareta u prtljažniku. Jedan u stranici prtljažnika, a drugi kod rezervnog kotača"

Cigarete je pokušao prokrijumčariti vozač iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku, kod Slavonskog Broda. Protiv njega je izdan prekršajni nalog. Švercanje cigareta, međutim, nije rijetkost. Na 55 graničnih prijelaza svake godine prijeđe oko 60 milijuna putnika.

Rekordne zapljene

Ove godine oduzeto je više od 15 milijuna komada cigareta i više od 9 tona duhana, dok je prošle godine zaplijenjeno više od 6,5 milijuna komada cigareta i 25 tona duhana.

Kazne za krijumčarenje ovise o slučaju, a mogu dosegnuti i do 135 tisuća eura. Carinski službenici ističu kako su krijumčari sve maštovitiji.

“Svugdje ima – od pretinaca za rukavice, iza pretinca za rukavice, u vratima, u bokovima, bočnim stranicama, pa čak i u duplom rezervoaru. Nedavno smo gledali kod vas dupli pod kamiona, a velim, u osobnom autu nema gdje nismo našli,” kaže Marijan Cahun, carinski službenik Službe za mobilnu jedinicu Zagreb.

Prema pravilima, preko granice je dopušteno prenijeti:

40 komada cigareta,

20 cigarillosa,

10 cigara i

50 grama duhana za pušenje.

“Kad se prijavi roba koju se vozi, nema nikakvih posljedica. Može se sagledati činjenica i ako je dozvoljeno, roba može proći ili se plate davanja. Ako je neprijava, slijedi carinski prekršaj i daljnja procedura,” pojašnjava Cahun.

Svoja iskustva podijelile su i putnice iz Zagreba. “Ja sam dve godine živjela u Njemačkoj i kad sam se vraćala, prijavila sam sve. Što i nije trebalo, ali sam sve prijavila jer mi je bilo glupo da nešto skrivam,” kaže Zdenka.

“Prije, ono kad se išlo u Trst po traperice, po troje traperica na sebi i takve stvari, ne. Ali to je običan puk radio, to nisu radili ti veliki,” prisjeća se Višnja.

Komentar o aktualnim slučajevima pokušali smo dobiti i od bivšeg ministra Tihomira Jakovine. Javio se na naš poziv, ali kada je shvatio zašto ga zovemo odmah je prekinuo vezu.