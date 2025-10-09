Bivši ministar pokušao prošvercati cigarete preko granice, otkriveno gdje ih je sakrio

Bivši SDP-ov ministar poljoprivrede iz Milanovićeve Vlade Tihomir Jakovina uhvaćen je u četvrtak kako preko granice pokušava prenijeti četiri šteke cigareta.

Carinska uprava potvrdila je da je zaustavljen na graničnom prijelazu Slavonski Brod gdje nije prijavio cigarete, navodno marke Sobranie, koje je sakrio u prtljažnicu između pomične ploče i prostora za rezervnu gumu, a koje su mu u međuvremenu oduzete, pišu 24 sata.

Protiv njega je izdan prekršajni nalog kojim je Jakovina proglašen krivim, ali na koji može ložili prigovor.

Putnici, inače, smiju preko granice unijeti 40 cigareta, 20 cigarilosa, 10 cigara i 50 grama duhana za pušenje.

Povukao se iz politike

Jakovina je vodio resor poljoprivrede u vladi Zorana Milanovića od 2011. do 2016. godine, a kasnije je političku karijeru nastavio u Saboru.

Svojevremeno se našao u središtu afere nakon što je razotkriveno da je svog prijatelja postavio na čelo Hrvatskih šuma.

Osim toga, kažnjen je s tadašnjim 10.000 kuna zbog sukoba interesa jer je istovremeno obnašao dužnost općinskog načelnika Bukovlja, a potom dužnosti ministra poljoprivrede i obavljao funkcije člana uprave trgovačkog društva TJ - PROM d.o.o.

S politikom je "raskrstio" 2017. godine kada je izašao iz SDP-a, a kolege iz stranke je o napuštanju obavijestio pismom.

