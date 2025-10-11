KUD SAD? /

Tvoje lijevo ili naše? Show na treningu Gibraltara: Protivnici Vatrenih 'muku muče' u Varaždinu

Hrvatska u nedjelju od 20:45 u Varaždinu igra protiv Gibraltara u sklopu Kvalifikacija za SP 2026. godine. Trupe Zlatka Dalića žele nova tri boda protiv slabašnog Gibraltara čiji su igrači dan uoči utakmice odradili i trening na stadionu u Varaždinu. 

Tekstualni prijenos bitne utakmice za odlazak na SP Hrvatska - Gibraltar UŽIVO u nedjelju od 20.45 pratite na portalu Net.hr

Naš Silvijo Maksan je snimio dio treninga koji prikazuje reprezentativce Gibraltara u odličnoj atmosferi i jednom zabavnom, recimo to tako, pogađanju strana. 

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju i kvalifikacije za SP 2026. možete gledati na kanalu NOVE TV na platformi VOYO, gdje god se nalazili

11.10.2025.
19:12
SPORTSKI.NET
Kvalifikacije Za Sp 2026Gibraltar
