Dok Petar Sučić čeka Gibraltar: Evo što njegovi suigrači rade usred Libije!

Dok hrvatski reprezentativac Petar Sučić mirno čeka kvalifikacijsku utakmicu protiv Gibraltara, dio njegovih suigrača iz Intera imao je neuobičajen nogometni vikend – u Libiji!

Europski velikani u Libiji

Tamo je Atletico Madrid odigrao prijateljski susret protiv Intera u sklopu humanitarno-sportskog projekta nazvanog Reconstruction Cup, čime je Benghazi po prvi put nakon dugo vremena ugostio jedno veliko nogometno događanje.

Na prepunom stadionu s više od 40.000 gledatelja, Atletico je slavio protiv talijanskog velikana nakon penal-drame. Utakmica je bila više od sportskog susreta – simbol povratka života i stabilnosti u zemlju koja se godinama pokušava oporaviti od sukoba.

Prvotno je u Benghaziju trebala igrati Barcelona, ali su Katalonci odustali zbog prenatrpanog rasporeda, vratili pet milijuna eura iz organizacijskog fonda i time otvorili prostor za dolazak Atletica.

Pod vodstvom Diega Simeonea, španjolski klub iskoristio je priliku da isproba nekoliko novih rješenja u momčadi. Giménez se vratio nakon gotovo četiri mjeseca pauze, Almada je pokazao dobru formu, dok su Carlos Martín, Pubill i vratar Musso (heroj u raspucavanju) oduševili publiku. Nažalost, jedina loša vijest stigla je u obliku ozljede mladog Kostisa, koji je teren napustio u suzama.

Poseban trenutak bio je kada je Antoine Griezmann, koji ima veliku bazu navijača u Libiji, pozdravljen ovacijama. Publika ga je dočekala kao veliku zvijezdu, a on im je uzvratio autogramima i pozdravima nakon utakmice.

Cijeli događaj organiziran je pod pokroviteljstvom Libijskog fonda za obnovu i razvoj (FDRL), u suradnji s Nogometnim savezom Libije, lokalnim vlastima i europskim veleposlanstvima. Cilj inicijative bio je pokazati da je Libija spremna ponovno postati domaćin međunarodnih događaja te da sport može služiti kao most mira i suradnje.

