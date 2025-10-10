Evo što radi Marcelo Brozović dok se Hrvatska bori za plasman na SP: 'Ja sam zvijer!'

Hrvatska ulazi u završnicu Kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Trupe Zlatka Dalića odigrale su bez golova u Pragu kod Češke, a u nedjelju u Varaždinu igraju protiv Gibraltara.

Dok se na terenu vode važne bitke, jedan od bivših najvažnijih igrača Hrvatske vodi svoje bitke. Nakon što se od reprezentacije oprostio poslije EP-a u Njemačkoj, Marcelo Brozović, koji će za mjesec dana napuniti tek 33 godine, vodi neke drugačije bitke.

Tekstualni prijenos bitne utakmice za odlazak na SP Hrvatska - Gibraltar UŽIVO u nedjelju od 20.45 pratite na portalu Net.hr

Pohvalio se na društvenim mrežama kako je 91. na Top 250 igrača popularne igrice Call of Duty.

"Ja sam zvijer!", napisao je Brozović na Instagramu uz snimke zaslona iz igre, koju svaki dan igra i po nekoliko jmilijuna ljudi diljem svijeta.

Story možete pogledati OVDJE, a nadamo se kako Broz ipak stigne pogledati i koju utakmicu hrvatske reprezentacije.

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju i kvalifikacije za SP 2026. možete gledati na kanalu NOVE TV na platformi VOYO, gdje god se nalazili

POGLEDAJTE VIDEO: Prag je 'zaboravljen': Vatreni u Varaždinu razmišljaju isključivo o nova tri boda