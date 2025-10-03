Još jedna bomba u Zagrebu! Stigao bivši igrač Napolija s 25 nastupa za reprezentaciju
Posljednju je utakmicu odigrao četvrtog siječnja ove godine za Montpellier protiv Lyona
Zagrebački trećeligaš Kustošija ne može bez bombastičnih transfera niti tjedana dana. Prošloga tjedna stigao je Borja Garcés koji je igrao za madridski Atletico, a sad je potpisao bivši reprezentativac Srbije, stoper Nikola Maksimović.
Maksimović je igrao u Zvezdi, Apolonu i Torinu, a onda ga je za 21 milijun eura 2017. kupio Napoli. Za talijanskog velikana je odigrao 99 utakmica od 2017. do 2021. Nakon toga igrao je u Genoi, Hataysporu i Montpellieru. Od ljeta je bez kluba. Za srpsku reprezentaciju odigrao je 25 utakmica.
Posljednju je utakmicu odigrao četvrtog siječnja ove godine za Montpellier protiv Lyona. 33 mu je godina i vjerojatno će biti najveće ime u hrvatskom trećem rangu.
