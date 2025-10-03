BARA OPET ČARA /

Još jedna bomba u Zagrebu! Stigao bivši igrač Napolija s 25 nastupa za reprezentaciju

Foto: Francesco Scaccianoce/i/sipa Press/profimedia

Posljednju je utakmicu odigrao četvrtog siječnja ove godine za Montpellier protiv Lyona

3.10.2025.
17:58
Zagrebački trećeligaš Kustošija ne može bez bombastičnih transfera niti tjedana dana. Prošloga tjedna stigao je Borja Garcés koji je igrao za madridski Atletico, a sad je potpisao bivši reprezentativac Srbije, stoper Nikola Maksimović.

Maksimović je igrao u Zvezdi, Apolonu i Torinu, a onda ga je za 21 milijun eura 2017. kupio Napoli. Za talijanskog velikana je odigrao 99 utakmica od 2017. do 2021. Nakon toga igrao je u Genoi, Hataysporu i Montpellieru. Od ljeta je bez kluba. Za srpsku reprezentaciju odigrao je 25 utakmica.

Posljednju je utakmicu odigrao četvrtog siječnja ove godine za Montpellier protiv Lyona. 33 mu je godina i vjerojatno će biti najveće ime u hrvatskom trećem rangu. 

