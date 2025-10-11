Pogledajte mega čestitku koju su Vatreni poslali Daliću: Luka Modrić uputio velike riječi

Predvođeni kapetanom Lukom Modrićem i predsjednikom Hrvatskog nogometnog saveza (HNS) Marijanom Kustićem, igrači i stručni stožer "Vatrenih" uputili su u video poruci birane riječi najdugovječnijem hrvatskom izborniku Zlatku Daliću, koji je protiv Češke upisao stoti nastup na klupi hrvatske vrste.

Igrači i stručni stožer pripremili su poseban slavljenički video pripremljen za "šefa".

"Naš izbornik stotu utakmicu vodi i još će dugo godina biti kao trener u modi," otvorio je video ekonom Mladen Pilčić, "dobri duh" reprezentacije.

"Čestitam vam na prekrasnom jubileju,"poručio je kapetan "Vatrenih" Luka Modrić.

"Došli ste u jednom vrlo kompliciranom trenutku za Hrvatsku. Ovo je velika stvar, posebno u današnjem nogometu, nije lagano doći do te brojke jer je sve manje strpljenja. Hvala van na svim ovim godinama napravili ste fenomenalne stvari za ekipu, stvorili ste fenomenalan ambijent, hvala van na skromnosti i poniznosti," dodao je Modrić.

"Zlatko od srca ti čestitam na stotom nastupu u vođenju hrvatske reprezentacije i svim uspjesima. Ja se duboko nadam da ćemo i dalje nizati uspjehe," poručio je Kustić.

Čestitke Daliću izrekli su i igrači Andrej Kramarić, Dominik Livaković, Mateo Kovačić i Ivan Perišić, članovi njegovog stručnog stožera Vedran Ćorluka, Dražen Ladić i Marijan Mrmić, tehnički direktor Stipe Pletikosa, liječnik Saša Janković, kondicijski trener Luka Milanović, fiziotrapeut Nderim Redžaj, team menadžerica Iva Olivari, analitičar Mark Rochon i glasnogovrnik Tomislav Pacak.

