Gibraltar optimistično pred Hrvatsku: ‘Znamo tko je favorit'

Nakon što su u prvom susretu u lipnju izgubili od Hrvatske sa 0-7, u taboru gibraltarske reprezentacije se nadaju kako će u uzvratu u Varaždinu proći bolje.

Gibraltar trenutačno drži začelje skupine L s pet poraza i razlikom pogodaka 2-17. Sve osim hrvatskog slavlja bila bi senzacija.

Posljednju pobjedu u nekoj službenoj utakmici Gibraltar je ostvario u listopadu prošle godine porazivši San Marino sa 1-0 u susretu Lige nacija.

Od ožujka ove godine reprezentaciju vodi 40-godišnji Englez Scott Wiseman i još uvijek čeka prvi uspjeh. U sedam susreta pod njegovim vodstvom Gibraltar je upisao sedam poraza uz 2-20 razliku pogodaka.

"Hrvatska ima fantastičnu momčad, iznimno poštujemo Hrvatsku, mi imamo svoj plan igre i pokušat ćemo ga ostvariti. Želimo napredovati," kazao je Wiesman na konferenciji za novinare u Varaždinu.

U prvom susretu Gibraltar se dobro držao prvih pola sata, no do kraja susreta je primio sedam golova.

"Bili smo zadovoljni početkom utakmice, ali ne i završetkom. Znali smo da će biti sve teže kako je utakmica odmicala. Mnogo smo naučili u toj utakmici o sebi, ali i o protivniku. Nadam se da će nam to iskustvo sutra pomoći da budemo bolji" dodao je.

U hrvatskoj skupini su i Farski Otoci koji su četvrtak iznenađujuće porazili Crnu Goru sa 4-0, a dobili su i obje utakmice protiv Gibraltara.

Wiseman se složio kako su Farski Otoci sjajan primjer male nogometne nacije koja napreduje.

"Mi pokušavamo naći svoj put, siguran sam kako ćemo uspjeti," dodao je.

Wiseman je deset godina igrao za gibraltarsku reprezentaciju upisavši 38 nastupa, a cijelu trenersku karijeru je proveo u Gibraltaru vodeći mlade reprezentacije (U-16 U-17, U-19) kao i žensku reprezentaciju.

"Znam i razumijem što prolaze moji igrači. Znam što znači biti "underdog", prošao sam kroz tu bol. Živio sam ovdje i dečki znaju da razumijem situaciju u kojoj se nalaze."

Na konferenciji za novinare bio je i 24-godišnji branič Kian Ronan.

"Došli smo igrati svoju utakmicu, vjerujemo u sebe i sve čemo učiniti kako bi ostvarili što pozitivniji rezultat," kazao je Ronan.

"Svakom igraču je želja i san igrati protiv igrača kao što je Luka Modrić. Ovo je privilegij i sretan sam što sam ovdje."

Ronan se također prisjetio prve utakmice u kojoj je igrao do 62. minute.

"Dobro smo se držali veći dio prvog poluvremena, no Hrvatska je odlična ekipa i protiv nje se moraš maksimalno truditi. Vjerujem kako će suta biti puno bolje."

Na pitanje ima li nekog omiljenog igrača u hrvatskim redovima, branič engleskog niželigaša Chelmsford Cityja je kazao: "Moji omiljeni igrači su svi moji suigrači u reprezentaciji. Što se tiče Luke Modrića, on je fantastičan igrač, ima sjajnu karijeru. Pratim ga otkako sam bio mali, uvijek sam volio njegov način igre," dodao je 24-godišnji branič.

Nakon konferencije za medije igrači Gibraltara su odradili trening na Gradskom stadionu u Varaždinu na kojem će u nedjelju od 20.45 sati odmjeriti snage protiv Hrvatske.

