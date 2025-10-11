Dirljiv potez Ivana Perišića: Iznenadio obitelj koja je izgubila oca, pojavila se snimka

Hrvatski reprezentativac i nogometaš PSV-a, Ivan Perišić (36), pokazao je veliko srce i još jednom potvrdio da je daleko više od vrhunskog sportaša. U Nizozemskoj je osobno iznenadio obitelj De Koning, koju je u travnju pogodila teška tragedija kada su izgubili oca u prometnoj nesreći na motociklu.

Troje djece preminulog muškarca veliki su obožavatelji Perišića i već su ga u srpnju pokušali upoznati te se fotografirati s njim, no tada im se želja nije ostvarila jer hrvatski nogometaš nije prišao dijelu tribina gdje su bili smješteni. Nakon toga, njihova teta, sestra pokojnog oca, odlučila je napisati dirljivo pismo klubu i ispričati njihovu priču.

Nekoliko mjeseci kasnije, PSV je obitelj pozvao na ručak u jedan restoran, a upravo ondje ih je dočekalo veliko iznenađenje — pojavio se Perišić osobno. Dječak nije mogao sakriti emocije i pokrio je lice rukama, dok su njegove sestre zaplakale od sreće. Hrvatski nogometaš srdačno ih je zagrlio, popričao s njima i darovao im dres PSV-a sa svojim potpisom.

'Čuo sam vašu priču i jako mi je žao zbog vašeg oca. Nisam ni trenutka oklijevao doći vas upoznati i pružiti podršku. Vi ste ti koji nas bodrite kad igramo, i ovo je najmanje što mogu učiniti za vas. Ostani jaka — zbog svoje majke, djeda i tete. Nadam se da ćeš u svemu ovome pronaći snagu', poručio je Perišić djevojčici, u trenutku koji je rasplakao i prisutne i korisnike društvenih mreža.

Video ovog susreta objavio je PSV Eindhoven, a scena u kojoj Perišić grli uplakanu djecu brzo je obišla svijet, izazvavši val emocija i oduševljenja. Mnogi su pohvalili njegovu ljudskost i empatiju, zaključivši da su upravo takvi potezi ono što sport čini veličanstvenim.

