PREKID VATRE /

Tisuće Palestinaca vraća se domovima, Hamas pokrenuo mobilizaciju: 'Javite se u roku 24 sata!'

Od prekida vatre u Pojasu Gaze raseljeni Palestinci vraćaju se u ono što je ostalo od njihovih domova, a u enklavu su stigli i prvi kamioni s humanitarnom pomoći. Traju pripreme za razmjenu talaca i zatvorenika, koja bi se trebala održati u ponedjeljak, kada u Izrael stiže američki predsjednik. Hamas pak mobilizira 7 tisuća svojih pripadnika, dobili su poruke: 'Javite se u roku od 24sata'. Više pogledajte u prilogu.

 

 

11.10.2025.
20:06
Ana Trcol
Rat U GaziGazaPrekid Vatre
