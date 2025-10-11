Tisuće Palestinaca vraća se domovima, Hamas pokrenuo mobilizaciju: 'Javite se u roku 24 sata!'

PREKID VATRE /

Od prekida vatre u Pojasu Gaze raseljeni Palestinci vraćaju se u ono što je ostalo od njihovih domova, a u enklavu su stigli i prvi kamioni s humanitarnom pomoći. Traju pripreme za razmjenu talaca i zatvorenika, koja bi se trebala održati u ponedjeljak, kada u Izrael stiže američki predsjednik. Hamas pak mobilizira 7 tisuća svojih pripadnika, dobili su poruke: 'Javite se u roku od 24sata'. Više pogledajte u prilogu.