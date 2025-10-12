Miro Kovač upozorio na mogući rata s trećom stranom i o Gazi rekao: 'To je sad laboratorij'

U ponedjeljak se očekuje samit u Egiptu na kojem će sudjelovati 20-ak čelnika zemalja, govorit će o miru u Pojasu Gaze, a dolazi i američki predsjednik Donald Trump.

O budućnosti Palestine i šansama za trajni mir, razgovarali smo u studiju RTL-a Danas s Mirom Kovačem, bivšim ministrem vanjskih poslova.

Trećeg dana primirje se poštuje, očekuje se razmjena talaca i palestinskih zatvorenika. Očekujete li da će sve početi glatko?

To želim vjerovati. Vidjet ćemo hoće li se u ponedjeljak pustiti taoci – pretpostavljam da hoće – i hoće li biti pušteni palestinski zatvorenici, kao i pritvoreni civili, te hoće li Hamas zaista pristati na razoružanje. Mnogi sumnjaju u to, postoji skepsa. Želim vjerovati da će biti puno državnika, njih više od 20 u Egiptu, i da će se to na kraju dogoditi. Bit će veliki pritisak i na same Hamasovce da se to dogodi.

Zaključujem s nadom – želim vjerovati u to.

Kako će izgledati sami pregovori? Sami ste rekli da Hamas ne želi razoružanje, a u Trumpovu planu nema palestinske države, barem za sada.

Dobro, ovo je sada mali laboratorij da se najprije dogodi ovo u Gazi – da se pruži humanitarna pomoć, da se instalira nešto kao što smo mi imali u Istočnoj Slavoniji, pa da se postupno vraća suverenitet Palestincima. Ako se to ostvari – a dugačak je put do ostvarenja – onda imamo šansu da se napravi dvodržavno rješenje. Ima ljudi koji razmišljaju dugoročno – jedan njemački povjesničar, profesor židovskog podrijetla, rekao je da bi trebalo zamišljati dvije države: izraelsku državu i, s druge strane, palestinsku saveznu državu s Jordanom.

Je li dugoročni mir tamo moguć?

Ako bude s obje strane dovoljno razuma i dobre volje – da. Ali mi moramo gledati dalje. Postoji sada šansa da se ide u novu konfrontaciju između Izraela i Irana i vidjet ćemo jesu li Izraelci možda kod Donalda Trumpa „kupili“ neku vrstu zelenog svjetla za mogući napad na Iran, ako on ne pristane na kontrolu svog nuklearnog programa. Dakle, treba dugoročno gledati, ne samo kratkoročno.

Što po vama stoji iza dogovora o primirju koji je inicirao upravo Donald Trump? Gdje su tu američki interesi?

Veliki su pritisci i u samoj Americi i u republikanskoj bazi da se postigne primirje. Trump je prije nekoliko dana otvoreno rekao da Izrael ima problema u javnom mnijenju – na razini SAD-a i svijeta. Ljudi nisu na strani Izraela, i to postaje problem. Gospodin Netanyahu je rekao da treba preuzeti TikTok, da treba preuzeti Twitter, - sadašnji "X". Ipak se pazi na to da postoji problem u javnom mnijenju. Trump to želi skinuti s dnevnog reda javnosti. Ali zanimljivo je da to nije riješila klasična diplomacija, vanjski poslovi, nego dinastija Trump – to je totalno drukčija metoda koja nije etička, ali ako uspije, nije bitno koja je metoda, nego da se dogodi primirje.

Trump u ponedjeljak stiže na Bliski istok, 20 čelnika je na samitu u Egiptu. Što možemo očekivati?

To je veliki pritisak, velika kulisa koja bi trebala ostaviti dojam na izraelsku i palestinsku stranu, na Hamasovce – da se zaista drže obveza koje su predviđene Trumpovim planom. Nakon puštanja talaca trebali bi biti pušteni palestinski zatvorenici i Hamasovci razoružani. Sljedeća etapa je humanitarna pomoć i instaliranje prijelazne uprave u Gazi. A dalje, za koju godinu, ako Bog da, dvodržavno rješenje – možda na ovaj način, palestinsko-jordansko s jedne, a izraelsko s druge strane. Sada malo sanjamo, ali treba se držati i nekih vizija.

Svi želimo mir da ostane, ali tu je krvoproliće i s jedne i s druge strane. Tko će za to odgovarati?

Teško je pitanje, teško mi je reći tko će odgovarati. Treba gledati dalje i spriječiti da dođe do nove konfrontacije na liniji Izrael–Iran, koliko god je to moguće.