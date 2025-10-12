Treća sreća? Maestro Modrić u 40. godini i dalje čarobnjak, Dalić slavi svojih 100 utakmica!

U zemlji s 4 milijuna izbornika - samo je jedan izbornik rekorder! Zlatko Dalić na klupi Vatrenih bio je 100 puta. Vrijeme je za povratak kući.

"Moja želja je bila da moja 101. utakmica bude u Varaždinu u mome gradu u mome klubu na mome stadionu gdje sam ja proveo veliki niz godina", rekao je Zlatko Dalić.

A u osam godina Dalićeva mandata reprezentacija je osvojila dvije medalje na posljednja dva svjetska prvenstva, tu su i dva veličanstvena dočeka, ali i srebro iz Lige nacija.

Utakmica protiv Gibraltara

U 100 dosadašnjih utakmica upisao je 50 pobjeda, 27 remija i 23 poraza. Večeras Hrvatska igra s Gibraltarom, u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo koje se bliže kraju.

Oni koji su pak najbliži izborniku tvrde - vrijednosti koje promovira na terenu, u javnosti - izvan nogometa ih jednako strastveno živi.

"Od prvog dana se nije promijenio zaista to mogu reći svaki naš razgovor i nakon 8 godina počinje isto: "kako tvoja obitelj kako tvoja djeca?", rekao je Tomislav Pacak, glasnogovornik hrvatske nogometne reprezentacije.

"Taj broj je nešto stvarno fenomenalno. Kako za igrače, čak više mi se čini za trenere- jer u današnjem svijetu nema baš previše strpljenja s trenerima, a to samo pokazuje koliko dobar posao radi", rekao je kapetan Luka Modrić.

Od 6. lipnja, kada je počeo ciklus kvalifikacijskih utakmica za nadolazeće svjetsko prvenstvo - Vatreni su se susreli s Gibraltarom, Češkom, Farskim otocima i Crnom Gorom.

Pobjeda od 7: 0 protiv Gibraltara je i bila najveća gostujuća pobjeda Hrvatske u povijesti. Cijele kvalifikacije Vatreni nisu upisali nijedan poraz - a jedini remi bio je s Češkom. Stoga, dobre atmosfere na pripremama nije nedostajalo.

'Slučaj Sučić'

Idilu uvjerljivih i efikasnih kvalifikacija nakratko je narušio 'slučaj Luka Sučić' - kada je reprezentativac u lipnju s priprema otišao na sestrino vjenčanje. Uslijedila je odgojna mjera izbornika nakon koje Sučićevo ime nije osvanulo na popisu u idućem ciklusu kvalifikacija. Sada je ponovno uz Vatrene.

"Sad je slučaj sa Josipom Stanišićem koji čeka dijete, ja sam njega pustio - ali vjenčanja možete znati dvije godine unaprijed. Evo Erlić je pitao kad je akcija 2026. da može na vjenčanje, to je bilo prije pola godine", rekao je Dalić.

Reprezentacija je napravila veliki korak prema Svjetskom prvenstvu iduće godine. A gdje će igrati, doznat ćemo nakon ždrijeba 5. prosinca.

Svjetsko prvenstvo 2026.

Prvenstvo se igra u tri zemlje: Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. A gdje god bili Vatreni, tu je i neizostavna navijačka podrška.

"Vrlo smo blizu odlasku na svjetsko prvenstvo u SAD, Meksiko, Kanadu, mi se nadamo, u biti što bi se Zagorci nadali, mi znamo da ćemo otići tamo. Držim da je to jedino ispravno", rekao je Mladen, navijač iz Gornje Stubice.

Mnogi žele vidjeti, ono što se čini najizglednije, posljednje natjecanje maestra Luke Modrića, fenomena koji u 40-oj, traje i traje. Jednako obožavan zbog nogometnih majstorija s jedne, ali i skromnosti s druge strane.

"Ne kažu bez veze da što je vino starije je bolje, a to se za tebe može reci. Ne znam je li se sjećas ali moja karantena i dijeljenje sobe na dan utakmice je bila bas s tobom točno prije 20 godina u Varaždinu I nakon toliko godina mogu ponosno reci da sam igrao s čovjekom koji je osvojio bezbroj trofeja i pokazao klasu i van nogometa", rekao je bivši hrvatski reprezentativac, Dejan Lovren.

"Ono što mislim da ga izdvaja i zbog čega još traje su dvije stvari - ljubav prema nogometu koja je nevjerojatna, s druge strane kompetitivnost bas ima taj naboj, od treninga, utakmica, kviza, bilo kakve igre koju igramo u hotelu - Luka Modrić uvijek želi pobijediti", rekao je glasnogovornik reprezentacije.

I ta misija pobjeđivanja ide dalje: nakon Rusije i srebra, Katra i bronce - Luka Modrić bi se sigurno od reprezentacije, i navijača volio oprostiti s onim što Hrvatskoj nedostaje - svjetsko zlato.