Filip Brkić analizira: 'Sve upućuje da bi Svjetsko prvenstvo moglo biti kraj jedne ere'

Protivnik Vatrenih u nedjelju je slabašan, ali nema opuštanja.

O tome što čeka hrvatsku reprezentaciju i što možemo očekivati od Vatrenih prije utakmice protiv Gibraltara u studiju RTL-a Danas govorio je Filip Brkić, urednik sporta koji je rekao da se očekuje srutinska, sigurna pobjeda. "Dalić je najavio da će i igrači iz drugog plana dobiti priliku, a drugi da se odmore od napornog ritma", rekao je Brkić.

Slijede potom Farski otoci, pa Crna Gora za koje kaže da ni s njima ne bi trebao biti problema. "Iako su Farski otoci pobijedili Češku 1:0, što je iznenađenje. Pobijedili su Crnu Goru ranije i nama su stvarali probleme, treba ih ozbiljno shvatiti. U zadnjem kolu protiv Crne Gore vjerujem da će tada već sve biti matematički riješeno u našu korist. Susjedski derbiji znaju biti zahtjevniji, ali Hrvatska je desetljećima najbolja na ovim prostorima i susjedi često vide priliku da se pokušaju nadmetati", smatra Brkić.

O tajni dugovječnosti Dalića u reprezentaciji kaže da su to prije svega senzacionalni rezultati.

"U osam drugi i treći na svijetu – to vjerojatno za života više nećemo doživjeti. Možda ćemo pasti u prosječnost, to je normalan ciklus; Italija nije bila na zadnja dva svjetska prvenstva. Osim rezultata, sigurno ima nešto i u Dalićevu karakteru – govore da je od prvog dana isti. Izgradio je nevjerojatan odnos s stožernim igračima poput Modrića i Perišića, slijepo se držao nekih svojih odluka i kad su ga kritizirali. Sjetimo se zadnjeg Europskog prvenstva – vodio je Perišića kojem su spočitavali da nije dovoljno spreman, ali on ne odustaje i dočekao je Perišića da ponovno bude na vrhunskoj razini", naveo je.

Otvorio je i pitanje tko može Dalića zamijeniti.

"Sigurno imamo dobrih stručnjaka i naći će se rješenje kad dođe trenutak. Za sada sve upućuje da bi to moglo biti Svjetsko prvenstvo iduće godine kao kraj jedne ere – vjerojatno i kraj Modrića u reprezentaciji. To govori zdrav razum, govorimo o mogućem odlasku dvojice velikana, sve upućuje na to", naveo je.

Modrić s 40 godina i dalje žari i pali, o njemu je teško više išta reći. "I u Milanu ponovno igra ključnu ulogu. Jako mu odgovara što ove godine Milan ne igra Europu pa nema taj ritam utakmica, nego jednu tjedno. Samo da ostane zdrav da ga iduće godine vidimo na Svjetskom prvenstvu", kaže.

Osvrno se i na prvenstvo koje će iduće godine biti u SAD-u, Kanadi i Meksiku. "Pamtim prvenstvo iz SAD-a 1994., kada su govorili da je to bilo najbolje svjetsko prvenstvo. Amerikanci su majstori u organizaciji sportskih događaja, sigurno će dati novu dimenziju, bit će spektakularno, s puno publike. Kanada, Toronto, Vancouver, Meksiko koji ima dugu tradiciju organizacije svjetskih prvenstava... Hrvatskim navijačima će biti teško pristupno jer će biti enormno skupo, ali tamo živi velika zajednica Hrvata i sigurno će Hrvatska imati veliku podršku", rekao je Brkić.