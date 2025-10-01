Plenković udario po petorici ustavnih sudaca: 'Ponašaju se politički, to svi znaju'

Hrvatski premijer Andrej Plenković ocijenio je u srijedu kako s se ustavni suci koji su bojkotirali izbor predsjednika Ustavnog suda ponijeli politički.

“Oni su se ponijeli politički, to znaju svi koji prate rad Ustavnog suda”, rekao je Plenković u Kopenhagenu.

“Svidio nam se komentar profesorice (Sanje) Barić, jedne od vodećih ekspertica ustavnog prava. Ona je sve rekla, ustavni suci nisu tamo da vode politiku, nego da se bave onim za što su dobili mandat Hrvatskog sabora”, rekao je Plenković.

Petero sudaca, Lovorka Kušan, Goran Selanec, Andrej Abramović, Sanja Bezbradica Jelavić i Biljana Kostadinov bojkotirali su glasanje o novom predsjedniku Ustavnog suda. Kao razlog bojkota naveli su da je trebalo sačekati izbor još tri ustavna suca i onda pristupiti izboru predsjednika.

Premijer Plenković kaže da je to sasvim normalna procedura jer za dva tjedna istječe mandat aktualnom predsjedniku Miroslavu Šeparoviću.

Što je rekla Sanja Barić?

Ustavna stručnjakinja Sanja Barić kritizirala je potez petero sudaca, kazavši da se radi “cirkus radi cirkusa”.

“Jako mi je žao što je ovih petero suca izašlo i da se na taj način ponašaju jer samo perpetuiraju nepotrebne sukobe koji ne odgovaraju realnosti”, rekla je ih te pozvala “da se počnu ponašati razumno, smisleno i sukladno činjenicama te prestanu voditi nepostojeće kulturne ratove.”

