'Bomba' iz Bijele kuće: Trump će danas razgovarati s Putinom

Američki predsjednik Donald Trump razgovarat će danas tijekom dana s ruskim kolegom Vladimirom Putinom, uoči sutrašnjeg sastanka s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, potvrdila su dva dužnosnika Bijele kuće za NBC News.

Američki predsjednik je u nedjelju novinarima rekao da će "možda morati prvo razgovarati s Rusijom" prije nego što Ukrajini da pristup raketnim sustavima Tomahawk, sugerirajući da će prijetnju raspoređivanjem raketa u Ukrajini iskoristiti kao neku vrstu pregovaračkog pritiska.

Što će tražiti Zelenski?

Zelenski u petak stiže u Bijelu kuću kako bi se založio za snažniju vojnu pomoć dok Kijev i Moskva nastavljaju sa sve žešćim masovnim napadima na energetske sustave, a NATO traži odgovor na niz ruskih upada u zračne prostore svojih članica.

Ukrajina je zatražila američke rakete dugog dometa Tomahawk, koje bi mogle stići do Moskve i drugih ruskih gradova.

Reuters podsjeća na Trumpovo obećanje da bi mogao isporučiti moćno oružje ako Putin ne sjedne za pregovarački stol.

