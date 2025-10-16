UOČI POSJETA ZELENSKOG /

'Bomba' iz Bijele kuće: Trump će danas razgovarati s Putinom
Foto: Sergei Bobylev/profimedia

Zelenski u petak stiže u Bijelu kuću kako bi se založio za snažniju vojnu pomoć dok Kijev i Moskva nastavljaju sa sve žešćim masovnim napadima na energetske sustave

16.10.2025.
17:10
Dunja Stanković
Sergei Bobylev/profimedia
Američki predsjednik Donald Trump razgovarat će danas tijekom dana s ruskim kolegom Vladimirom Putinom, uoči sutrašnjeg sastanka s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, potvrdila su dva dužnosnika Bijele kuće za NBC News. 

Američki predsjednik je u nedjelju novinarima rekao da će "možda morati prvo razgovarati s Rusijom" prije nego što Ukrajini da pristup raketnim sustavima Tomahawk, sugerirajući da će prijetnju raspoređivanjem raketa u Ukrajini iskoristiti kao neku vrstu pregovaračkog pritiska. 

Što će tražiti Zelenski?

Zelenski u petak stiže u Bijelu kuću kako bi se založio za snažniju vojnu pomoć dok Kijev i Moskva nastavljaju sa sve žešćim masovnim napadima na energetske sustave, a NATO traži odgovor na niz ruskih upada u zračne prostore svojih članica. 

Ukrajina je zatražila američke rakete dugog dometa Tomahawk, koje bi mogle stići do Moskve i drugih ruskih gradova. 

Reuters podsjeća na Trumpovo obećanje da bi mogao isporučiti moćno oružje ako Putin ne sjedne za pregovarački stol.

Volodimir ZelenskiDonald TrumpVladimir Putin
