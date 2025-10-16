Prizori iz Sankt Peterburga nisu viđeni godinama: 'Gdje ste bili, vi prokleta čudovišta?'

Stotine mladih okupilo se u srijedu navečer na središnjem trgu u Sankt Peterburgu kako bi otpjevali zabranjenu pjesmu kojom se poziva na svrgavanje Vladimira Putina. Ova antiratna pjesma je, prema ruskim zakonima o cenzuri, proglašena ekstremističkom.

"Gdje ste bili osam godina, vi prokleta čudovišta? Želim gledati balet, neka labudovi plešu", okupljeno mnoštvo je skandiralo. Pjesma "Zadruga Labuđe jezero" proukrajinskog repera Noize MC-a, postala je neslužbena himna rastućem bijesu mladih liberalnih Rusa prema Putinovu režimu, prenosi The Telegraph.

Last night, defying the Kremlin, hundreds of young people in St Petersburg gathered to sign songs calling for the ousting of "the old man".



One song in particular by pro-Ukrainian rapper "Noize MC" features lyrics:



“The old man still clings to his throne, afraid to let go.”… pic.twitter.com/Ev1qEsgVmM — Kyiv Insider (@KyivInsider) October 15, 2025

Noize MC, odnosno Ivan Aleksejev, pobjegao je u Litvu nedugo nakon početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine. Moskva ga je tada proglasila stranim agentom, tu etiketu nosili su svi kritičari Kremlja. Iste godine Aleksejev je objavio film Zadruga Labuđe jezero kako bi pozvao na kraj Putinove vladavine i osudio apatiju u ruskom društvu prema aneksiji Krima i ratu u Ukrajini.

Ranije ove godine sud u Sankt Peterburgu odlučio je kako ova pjesma predstavlja propagandu za nasilnu promjenu temelja ustavnog poretka, kao i da je štetna za maloljetnike te njihov moralni i etički razvoj.

More scenes from last night's anti-Putin rally in St Petersburg. pic.twitter.com/5UxQTA1LCX — Kyiv Insider (@KyivInsider) October 15, 2025

Snimka mnoštva koje skandira refren te pjesme izazvala je bijes na prokremaljskim Telegram kanalima, a propagandisti pozivaju na trenutno kažnjavanje uključenih. Zasad još nije bilo uhićenja. Prema ruskim zakonima o cenzuri, svaki materijal označen kao "ekstremistički" efektivno je zabranjen.

Od srpnja ove godine, svatko koga uhvate kako pristupa zabranjenom sadržaju također će biti označena kao ekstremist i može biti kažnjen. Unatoč tome što je glazba Ivana Aleksejeva zabranjena na ruskim platformama, milijuni Rusa i dalje je slušaju u barovima, streamaju obrade online ili koriste VPN-ove za pristup na YouTubeu.

