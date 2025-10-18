Kako će Putin do Budimpešte zbog sankcija? Čini se da će kroz Srbiju

Mađarski premijer Viktor Orbán objavio je da će se Donald Trump i Vladimir Putin sastati u Budimpešti kako bi razgovarali o okončanju rata u Ukrajini.

"Planirani sastanak američkog i ruskog predsjednika odlična je vijest za miroljubive ljude svijeta", rekao je Orbán u objavi na X u četvrtak. "Spremni smo! Upravo sam završio telefonski razgovor s predsjednikom Trumpom. Pripreme za mirovni samit SAD-a i Rusije su u tijeku", dodao je Orban.

Trump je rekao da su on i Putin ranije tijekom dana imali dugi telefonski razgovor u kojem je "postignut veliki napredak" te da su se dvojica čelnika dogovorila da se sastanu u glavnom gradu Mađarske.

Zbog sankcija EU i ograničenja zračnog prostora protiv Rusije, ruskim vladinim zrakoplovima, uključujući predsjednički Iljušin Il-96, zabranjeno je letenje iznad većeg dijela Europe. To znači da Putinova ruta za Mađarsku mora izbjeći veliku većinu država članica EU.

Ova preusmjerena ruta leta mogla bi biti duga oko 5000 km i povećala bi vrijeme leta za otprilike tri sata u usporedbi s izravnom rutom od 1500 km, piše Air live.

Iako je ruski predsjednički zrakoplov u potpunosti sposoban za letove na duge relacije, produžena ruta zahtijevat će pažljivu koordinaciju s turskom i srpskom kontrolom zračnog prometa te potencijalne planove za nepredviđene situacije u slučaju vremenskih ili diplomatskih komplikacija.

Sigurnosni stručnjaci napominju da letenje iznad Crnog mora i dalje predstavlja operativne rizike, posebno s obzirom na vojne aktivnosti u regiji.

Foto: Air Live

Najpraktičniji tursko - srpski koridor

Ovo ne bi bio prvi put da Putin ili drugi ruski dužnosnici moraju birati kreativne puteve kako bi prisustvovali međunarodnim samitima. Od uvođenja zabrana u zračnom prostoru Zapada početkom 2022., ruski diplomatski zrakoplovi morali su zaobilaziti Srednju Aziju, Bliski istok ili Balkan kako bi stigli do odredišta udaljenih nekoliko sati.

U lipnju 2023., na primjer, ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov krenuo je zaobilaznim putem preko Irana i Sjeverne Afrike kako bi stigao na sastanak BRICS-a u Južnoj Africi.

Putinovo putovanje u Budimpeštu naglašava kako geopolitička izolacija i dalje mijenja čak i logistiku diplomacije. Iako Mađarska nudi rijetku priliku u EU za susret licem u lice s Trumpom, let tamo je sve samo ne jednostavan. Zasad nije objavljen službeni plan leta, ali čini se da je tursko-srpski koridor najpraktičnija ruta za dolazak ruskog predsjednika u Mađarsku.

