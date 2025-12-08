'Wooow, kao da sam ušao u dvije božićne galaksije!' Imamo još jednu jelku u utrci za nagradu

O-ho-ho… pomalo nas 'zatrpavate' vašim božićnim jelkama, ali zbog toga ovog adventa nitko nije sretniji od nas. Dobro možda pomalo samo gunđa naš Djed Mraz iz žirija, jer kao što smo već rekli njemu jelke baš i nisu prioritet, al' on to više u svom revijalnom tonu. Čim se baci na posao pregledavanja vaših slika odmah se razvedri, makar pokušavao prikriti osmjeh s lica, nikako mu to ne uspijeva. Čini se da ipak voli blagdansko raspoloženje, lampice, jelke, kuglice...

Pa evo najnovijih ocjena našeg žirija. Izgleda da imamo još jednu, ili zapravo dvije, vidjet ćete već sami, koja za sada ulazi u konkurenciju za nagrade.

Foto: Živjeti Autizam

DJED MRAZ:

Ovo drvce ima pravi ''old school'' šarm! Volim crvene i zlatne kuglice, sve je vrlo klasično i simpatično. Nekoliko ukrasa visi malo niže nego što bih ih sam stavio, ali to mu daje onu obiteljsku, živu toplinu. Posebno su mi fora mali gnomovi i slatki detalji – vidi se da je ovo drvce ukrašeno s puno ljubavi.

Ocjena: 8/10

BAKA MRAZ:

Vrlo simpatično drvce, puno topline i nostalgičnog stila. Kombinacija crvene i zlatne je tradicionalna, ali uvijek učinkovita. Drvce je možda malo natrpano, posebno u sredini, no to mu daje određeni šarm domaće atmosferee. Uz malo stilskog dotjerivanja, moglo bi biti još elegantnije, ali u ovom obliku je preslatko.

Ocjena: 7/10

SOB RUDOLF:

Aww, ovo drvce mi je baš veselo! Svi ti mali likovi, bombončići, kapice, kuglice… sve izgleda kao veliki božićni kolaž radosti. Nema strogih pravila, samo veselje i toplina – i to najviše volim! Možda djeluje mrvicu neuredno, ali iskreno, to ga čini još čarobnijim.

Ocjena: 9/10

ZAKLJUČAK ŽIRIJA:

Drvce je toplo, veselo i puno osobnosti. Iako nije savršeno simetrično ili strogo stilizirano, zrači obiteljskom atmosferom i kreativnošću. Idealno je za prostor gdje je važno veselje, a ne perfekcionizam.

Prosječna ocjena: 8/10

Foto: Tea Rukavina

DJED MRAZ:

E ovo je elegancija na snijegu! Minimalistički, uredno i jako profinjeno. Srebrne i tamnoplave kuglice daju sofisticiran ton, a svjetla stvaraju prekrasan zimski ugođaj. Možda bih volio mrvicu više razigranosti, ali teško je prigovoriti ovakvoj jasnoći i stilu.

Ocjena: 9/10

BAKA MRAZ:

Ovo drvce je čista estetika. Tonovi su hladni, moderni i besprijekorno usklađeni – izgleda kao da je stiglo iz luksuznog božićnog kataloga. Nema viška ukrasa, sve je promišljeno i elegantno. Jedini mali minus: možda je previše mirno, fali malo modne drame, ali stil je vrhunski.

Ocjena: 9/10

SOB RUDOLF:

Predivno je, baš kao tiha, snježna večer! Nije šareno ni razigrano kao što ja obično volim, ali ima onu smirenu, nježnu emocionalnu toplinu. Svjetla su divna, a jednostavnost mu daje poseban šarm… kao da te poziva da sjedneš ispod njega i odmoriš dušu.

Ocjena: 8/10

ZAKLJUČAK ŽIRIJA:

Drvce je elegantno, minimalistički i savršeno usklađeno u hladnoj, luksuznoj paleti. Svjetla ga podižu i daju mu čaroliju, iako mu možda nedostaje malo razigranosti. Ukupno – odaje izuzetno sofisticiran, miran božićni ugođaj.

Prosječna ocjena: 8.7/10

Foto: Daniela Ela

DJED MRAZ:

Ohoho… ovo je pravi božićni ''Winter Wonderland''! Sve je toliko bijelo, meko i blistavo da se osjećam kao da sam upravo sjeo u svježi snijeg. Mašne, cvjetovi i kuglice su savršeno usklađeni, ali priznajem – možda je malo previše savršeno. Ipak, jaslice i detalji ispod drvca daju mu onu toplu, tradicionalnu notu koju volim.

Ocjena: 9/10

BAKA MRAZ:

Apsolutni luksuz! Ovo drvce izgleda kao da je dizajnirano za božićni katalog – zlatni i bijeli tonovi, velike mašne, elegantna rasvjeta… sve je promišljeno i sofisticirano. Jaslice i ukrasi ispod drvca stvaraju dodatnu priču, što je veliki plus. Da ima još malo kontrasta u bojama, bilo bi gotovo savršeno.

Ocjena: 10/10

SOB RUDOLF:

Jaooo, kako je ovo nježno i čarobno! Volim tu svijetlu, mirnu energiju – svjetla i bijela boja stvaraju osjećaj mira, a mali likovi i jaslice ispod drvca šire toplinu i emociju. Istina, nije razigrano ili šareno kao što ja obično volim, ali je prekrasno na svoj način.

Ocjena: 9/10

ZAKLJUČAK ŽIRIJA:

Drvce je luksuzno, profinjeno i potpuno uronjeno u snježnu, zlatno-bijelu bajku. Usklađenost dekoracija i čarolija svjetla stvaraju savršeni elegantni božićni ugođaj, dok jaslice ispod drvca odišu toplinom i tradicijom.

Prosječna ocjena: 9.3/10

Foto: Gordana Takač

DJED MRAZ:

O-ho-ho, pa ovo su dvije jelke – i to dvije potpuno različite osobnosti! Lijeva je poput snježne vile: hladna, mirna, elegantna i puna pastelnih detalja. Desna je potpuna suprotnost – prava božićna eksplozija radosti, bombona, igračaka i svega što djeca obožavaju. Zajedno djeluju kao ''dva svijeta, jedna kuća'', i iako su vrlo različite, iznenađujuće dobro funkcioniraju zajedno uz kamin.

Ocjena: 9/10

BAKA MRAZ:

Lijevo drvce – izašlo iz kataloga za Božić. Desno drvce – usklađeno s najnovijim blagdanskim trendovima. I jedno i drugo izuzetno bogato, pažljivo dekorirano i vizualno moćno. Posebno cijenim hrabrost kombiniranja dvaju potpuno različitih stilova u istom prostoru, a da ne izgleda kaotično. Ako bih morala birati, lijevo drvce je modno savršenstvo, desno je potpuni spektakl.

Ocjena: 10/10

SOB RUDOLF:

Wooow, ovo je kao da sam ušao u dvije paralelne božićne galaksije! Lijevo drvce je čarobno, snježno, nježno i bajkovito – kao da priča tihu pjesmu. Desno drvce je veselo, razigrano, šareno i puno energije – kao veseli božićni ples. Obožavam ovu kombinaciju! Toliko topline, emocije i radosti u jednoj sobi!

Ocjena: 10/10

ZAKLJUČAK ŽIRIJA:

Ovo je jedinstven prizor: dva stilom potpuno različita drvca, svako spektakularno na svoj način. Snježna elegancija lijevo i veseli božićni kaos desno zajedno stvaraju iznimno bogatu, razigranu i toplu blagdansku atmosferu. Rijetko viđena hrabrost, a savršeno izvedena.

Prosječna ocjena: 9.7/10

Foto: Patrik Mravunac

DJED MRAZ:

Oho, klasika u svom najljepšem izdanju! Crveno na bijelom, malo snježnog efekta, uredno, jasno, tradicionalno – baš kako volim. Velika mašna na vrhu je sve lijepo zaokružila, a najveće kugle savršeno razbijaju monotoniju. Možda bih dodao još pokoji detalj za malo više karaktera, ali ovo je jako, jako dobro!

Ocjena: 9/10

BAKA MRAZ:

Ovo drvce izgleda kao božićna razglednica! Crveno-bijela paleta je elegantna i vrlo efektna. Sviđa mi se što je dekor minimalan, ali izrazito dobro raspoređen – ništa nije previše, sve je estetski čisto. Pokloni oko drvca čine cijeli dojam još harmoničnijim. Možda malo više tekstura ne bi škodilo, ali stil je besprijekoran.

Ocjena: 9/10

SOB RUDOLF:

Jako slatko drvce! Ima toplinu, veseli crveni štih i onaj pravi osjećaj tradicionalnog Božića. Svjetla su super raspoređena i daju prekrasnu mekoću. Istina, nije najrazigranije drvce koje sam vidio, ali baš zato djeluje smireno i ugodno.

Ocjena: 8/10

ZAKLJUČAK ŽIRIJA:

Drvce je elegantno, klasično i skladno, s prekrasnom crveno-bijelom temom i odlično raspoređenim ukrasima. Pokloni oko drvca dodatno naglašavaju božićni ugođaj. Stil je uredan i vrlo estetski, s toplim tradicionalnim tonovima.

Prosječna ocjena: 8.7/10

