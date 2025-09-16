Ekstravagancija kao simbol statusa: Ovo je najskuplji automobil na svijetu, uz njega dobijete sat

Nije neuobičajeno da luksuzni brendvi pomiču granice mašte kada su u pitanju cijene, bilo da se radi o blještavom novom satu, dizajnerskoj torbici ili boravku u hotelu s pet zvjezdica. No, jedan automobilski brend otišao je korak dalje, stvorivši automobil koji vrijedi više od mnogih imanja i više nego dvostruko od cijene privatnih zrakoplova. On je postao novi standard ekstravagancije i simbol statusa za ultra-bogate.

Na prvi pogled, automobil izgleda doista spektakularno, ali teško je opravdati cijenu od 27 milijuna eura. Ipak, kad pogledate unutrašnjost, umijeće i trud uložen u izradu, paprena cijena počinje imati (barem malo) više smisla. Nije iznenađenje da je najskuplji automobil na svijetu proizveden u Rolls-Royceovoj tvornici u Goodwoodu, a pri izradi koristio se najfiniji namještaj, rijetki dragulji i najbolje britansko inženjerstvo.

Proizvedena su samo četiri vozila modela Rolls-Royce Droptail, a svako je jedinstveno i izrađeno točno prema željama i snovima pojedinog klijenta.

Droptail je izradio poseban tim za ultra-luksuznu karoseriju Rolls-Roycea, a inspiraciju su crpili od američkih proizvođača karoserija, onako kako su ih izrađivali još prije sto godina. Dizajneri su također rekli da su ih inspirirali klasični Rolls-Royce poput Silver Ghosta iz 1912. i Phantom Brewstera New York Roastera iz 1930., kako bi stvorili nešto znanto više sportski od njihovih standardnih modela.

No, za razliku od tih automobila iz prošlosti, Droptail pršti od modernih materijala. Karbonska vlakna su svuda, iako često nevidljiva, kako bi automobil bio snažniji i lakši nego ikad prije.

Automobil je prvi put predstavljen u kolovozu 2023. na Pebble Beachu u Kaliforniji. Prvi model, La Rose Noire Droptail inspiriran je ružom Black Baccara, poznatom po tamnocrvenim laticama. Obojen je u nijansu koja se zove "True Love", i trebalo je više od 150 pokušaja da se dobije savršena boja - jedinstveni sjaj boje šipka i crne.

Foto: Profimedia

Ispod haube, automobil također ne razočarava. Rolls-Royce, koji inače proizvodi motore i za avione, ugradio je motor koji djeluje kao da vas doslovno može vinuti u zrak.

Droptail je opremljen ogromim 6.75-litarskim V12 motorom s dvostrukim turbopunjačem, koji isporučuje gotovo 600 konjskih snaga, piše Express.

No za kupovinu 27 milijuna eura vrijednog automobila, Rolls-Royce poklanja i dodatni luksuz – posebno izrađeni sat švicarskog brenda Audemars Piguet (AP), koji se može koristiti i kao sat u automobilu.

Droptail čak ima i prilagođenu škrinju za šampanjac, dizajniranu da drži boce na idealnoj temperaturi – za spontane proslave.

Foto: Profimedia

Rolls-Royce dominira popisom najskupljih automobila, s tri modela u top deset prema britanskom RAC-u.

Još jedan luksuzni proizvođač automobila koji ga slijedi je francuski Bugatti, čiji je model La Voiture Noire, posvećen izgubljenom automobilu iz Drugog svjetskog rata, a košta vrtoglavih 12,2 milijuna eura.

Iako cijene ovih automobila djeluju nevjerojatno, neki klasični automobili postižu još nevjerojatnije cijene, primjerice, Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe iz 1955. prodan je za više od 122 milijuna eura na aukciji 2022. godine.

Top 10 najskupljih automobila na svijetu:

Bugatti Divo – 5,15 milijuna eura

Pagani Huayra Imola Roadster – 5,5 milijuna eura

Pagani Huayra Codalunga – 6,9 milijuna eura

Mercedes-Maybach Exelero – 7,25 milijuna eura

Bugatti Centodieci – 8,2 milijuna eura

Bugatti Chiron Profilée – 9,85 milijuna eura

Rolls-Royce Sweptail – 11,7 milijuna eura

Bugatti La Voiture Noire – 12,2 milijuna eura

Rolls-Royce Boat Tail – 25,7 milijuna eura

Rolls-Royce La Rose Noire Droptail – 27 milijuna eura

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatski automobil od konoplje: tri puta čvršći od čelika i stvarno vozi!