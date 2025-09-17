iPhone razbjesnio korisnike: 'Novo ažuriranje uništilo je ključnu funkciju na uređajima'

Apple je početkom ovog tjedna lansirao novi iOS 26 sustav, no čini se da su mnogi korisnici iPhonea nezadovoljni jer je prema njihovim tvrdnjama, ažuriranje negativno utjecalo na performanse njihovih uređaja, osobito u pogledu trajanja baterije.

Iako je na prošloj konferenciji u Kaliforniji, Apple predstavio najnovije iPhone modele, koji su izazvali određene kontroverze zbog boja, sada se na udaru javnosti našlo najnovije ažuriranje operativnog sustava, piše LADbible.

Foto: Pexels

Nova funkcija uništava trajanje baterije

iOS 26 donosi brojne promjene, uključujući veću prilagodbu početnog ekrana i novu funkciju naziva 'Liquid Glass', koja mijenja izgled ikona i widgeta na ekranu. Apple je ovaj dizajn predstavio kao najvažnije ažuriranje posljednjih godina, ističući kako ta funkcija stvara veću interakciju s okolinom i poboljšava doživljaj navigacije, ikona i widgeta.

Međutim, unatoč vizualnim poboljšanjima, mnogi korisnici nisu zadovoljni promjenama, ali ne zbog izgleda, već zbog navodnog negativnog utjecaja na trajanje baterije.

Jedan korisnik je na društvenim mrežama podijelio svoje iskustvo: "Priključio sam telefon na punjač prije 58 minuta i već mi je baterija pala na 79 posto. iOS 26 mi je doslovno uništio telefon." Drugi je dodao: "Moj telefon se pregrijava otkako sam instalirao ovo ažuriranje, a baterija mi je pala na 80 posto – nisam ništa promijenio u postavkama punjenja." Mnogi korisnici tvrde da im se baterija puno brže prazni, te da im to izaziva velike probleme.

Apple je već reagirao i objavio objašnjenje u kojem navode da je problem s trajanjem baterije privremen. Kompanija objašnjava kako nakon instaliranja većih ažuriranja, poput iOS 26, može doći do privremenog smanjenja performansi baterije jer uređaj mora obaviti različite postavke u pozadini, uključujući preuzimanje novih podataka, ažuriranje aplikacija i indeksiranje sadržaja. Apple također napominje da se nakon što se sve postavke završe, performanse i trajanje baterije trebaju vratiti u normalu pa čak i poboljšati.

Unatoč privremenim poteškoćama, iOS 26 i dalje donosi brojne nove značajke, a korisnici koji mogu instalirati ovo ažuriranje mogu se smatrati sretnima. Naime, mnogi stariji modeli iPhone uređaja sada su klasificirani kao "zastarjeli" jer više ne mogu pratiti najnovije tehnološke inovacije.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Longevity je unosna niša u tech svijetu: Petrić o biznisu koji vrijedi stotine milijardi dolara