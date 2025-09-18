WhatsApp na udaru hakera: 'Odmah slijedite ove korake kako biste se zaštitili'

Svima koji imaju WhatsApp aplikaciju preporučuje se da slijede nove savjete. Čini se da je ova iznimno popularna platforma i sve više na meti kibernetičkih napada, a neoprez bi vas mogao skupo koštati.

Britanski sigurnosni tim tvrtke Action Fraud objavio je kako i dalje bilježe porast broja ljudi koji su meta napada putem WhatsAppa, a preuzimanje računa jedna je od najvećih prijetnji.

Niste prije čuli za preuzimanje računa? To je slučaj kada haker uspijeva ukrasti podatke za prijavu i sigurnosne kodove koji mu zatim omogućuju prijavu i blokiranje stvarnih korisnika od pristupa njihovim chatovima. Nakon što je račun u rukama lopova, mogu slati poruke kontaktima kako bi pokušali ukrasti novac.

"Zaštitite svoj WhatsApp račun od hakera. Nastavlja se porast broja prijava vezanih uz preuzimanje WhatsApp računa", upozorili su iz tvrtke Action Fraud u objavi na X-u.

Jedna od najzabrinjavajućih prevara koje mogu proizaći iz ovih napada je zloglasni trik "Bok mama".

Tri načina za sigurnost WhatsAppa:

Iz Action Frauda su otkrili tri važna pravila kojih se treba pridržavati, uključujući postavljanje potvrde u dva koraka, odnosno dvostruke autentifikacije i oprez kada vam na telefon stigne kod.

Postavite dvostruku autentifikaciju kako biste svom računu pružili dodatnu zaštitu. Kliknite: Postavke > Račun > Dvofazna provjera > Omogući. Nikada ne dijelite aktivacijski kod svog računa (šestoznamenkasti kod koji dobijete putem SMS-a). Stanite! Razmislite! Nazovite! Ako član obitelji ili prijatelj postavi neobičan zahtjev na WhatsAppu, uvijek ga nazovite kako biste potvrdili identitet.

Upozorenje policije na krađe računa

Uz Action Fraud, britanska policija također je izdala slično upozorenje o preuzimanju računa, piše Express.

"Izdajemo upozorenje o sve većem broju WhatsApp prijevara. Kriminalci pokušavaju dobiti neovlašteni pristup WhatsApp računima žrtava, što im omogućuje lažno predstavljanje i daljnje prevare", priopćila je policija West Midlandsa.

"Prijevare preuzimanja WhatsAppa uključuju prevarante koji varaju ljude da podijele svoj šesteroznamenkasti verifikacijski kod. Nakon što dobiju taj kod, mogu se prijaviti na račun, zaključati pravog vlasnika i koristiti kompromitirani račun kako bi prevarili druge radi osobne koristi", upozorili su.

WhatsApp će uvijek biti popularan izbor za online lopove zbog velikog broja ljudi koji ga koriste. Ova aplikacija ima preko tri milijarde korisnika diljem svijeta, što čini šanse za uspješan napad puno vjerojatnijima. Budite oprezni i vaš će račun biti siguran!

