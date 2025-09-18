Samouki student izumio naočale koje mogu spriječiti prometne nesreće: 'Želio sam spasiti živote'

Umor za volanom tihi je ubojica koji svake godine odnosi tisuće života na cestama diljem svijeta. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, prometne nesreće uzrok su više od 1,3 milijuna smrti godišnje, a procjenjuje se da je umor vozača uzrok čak 20 posto svih teških sudara.

U borbi protiv ove smrtonosne statistike, mladi inovator iz Nigerije ponudio je jednostavno, ali potencijalno revolucionarno rješenje.

Ibrahim Bala, 22-godišnji samouki izumitelj iz savezne države Kano, stvorio je "Anti-sleep alarm" naočale – uređaj dizajniran kako bi spriječio vozače da zaspu za volanom. Njegov izum, nastao iz osobne tragedije i potaknut željom da spasi živote, privukao je pažnju daleko izvan granica njegove domovine, pokazujući kako inovativnost može procvjetati i izvan velikih tehnoloških centara, piše Arewa Agenda.

Inspiracija rođena iz tragedije

Pokretačka snaga iza Balinog izuma bila je tragična prometna nesreća koja je duboko potresla njegovu lokalnu zajednicu. U sudaru je život izgubilo nekoliko mladih sportaša iz Kanoa, a kao uzrok nesreće naveden je umor vozača koji je zaspao za volanom.

Ta vijest progonila je Balu, koji je nedavno završio srednju školu i, kao najstariji od petero djece, od djetinjstva pokazivao strast prema dizajnu i tehnologiji, crtajući automobile i zrakoplove bez ikakve formalne tehničke obuke.

"Dugo sam razmišljao o izumu koji bi mogao spašavati živote. Ta nesreća dodatno me potaknula", izjavio je Bala u jednom intervjuu. Odlučan da spriječi ponavljanje takve tragedije, posvetio se razvoju rješenja koje bi bilo dostupno i učinkovito.

Kako funkcionira jednostavan, ali genijalan izum?

Baline naočale opremljene su ingenioznim senzorom pokreta koji neprestano prati kapke korisnika. Tehnologija se temelji na jednostavnoj biometrijskoj činjenici: prosječno ljudsko treptanje traje između 100 i 400 milisekundi. Senzor u naočalama, napajan baterijom, precizno je kalibriran na taj vremenski okvir.

Ako sustav detektira da su oči vozača zatvorene duže od normalnog treptaja, što je siguran znak da vozač tone u san, automatski se aktivira glasan, prodoran zvučni alarm. Zvuk je dovoljno jak da trenutačno probudi vozača i vrati mu potpunu pozornost na cestu.

Jednostavnost dizajna čini ovaj uređaj primjenjivim za svakog vozača, neovisno o vozilu koje koristi. Za svoj rad, Bala je već osvojio drugo mjesto na tehnološkom natjecanju sveučilišta u saveznoj državi Kano.

Budućnost izuma i snovi mladog inovatora

Vijest o "Anti-sleep alarm" naočalama oduševila je javnost, a mnogi su pozvali lokalnu vladu i investitore da podrže Balu u komercijalizaciji uređaja. Komentatori ističu da bi naočale mogle postati obvezna oprema za profesionalne vozače kamiona i autobusa koji provode duge sate na cestama.

Dok se nada da će njegov izum postati globalno prihvaćen, Ibrahim Bala ima veće snove. Njegova krajnja ambicija je postati priznati dizajner modela za vodeće svjetske automobilske i zrakoplovne kompanije.

Njegova priča snažan je podsjetnik da se rješenja za najveće globalne probleme često rađaju iz lokalnih potreba i strasti pojedinca. Izum koji je niknuo iz tragedije u malom nigerijskom gradu ima potencijal jednog dana spašavati živote na cestama diljem svijeta.

