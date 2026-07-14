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Usred srpnja - ralice! Stravična tuča sručila se na njemački okrug, pogledajte ove scene

Usred srpnja - ralice! Stravična tuča sručila se na njemački okrug, pogledajte ove scene
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Foto: screenshot Facebook/x

Nevrijeme s olujnim udarima vjetra zahvatilo je velik dio zapadnog Mecklenburga te izazvalo brojne intervencije vatrogasaca. Najteže su pogođeni Wittenburg, Hagenow i Zarrentin

14.7.2026.
13:39
danas.hr
screenshot Facebook/x
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Njemački okrug Ludwigslust-Parchim pogođen je jakim nevremenom u ponedjeljak navečer. Na društvenim mrežama objavljene su snimke jake tuče koja je zabijelila ulice, a na teren su morale izaći i ralice, javlja NDR.

Nevrijeme s olujnim udarima vjetra zahvatilo je velik dio zapadnog Mecklenburga te izazvalo brojne intervencije vatrogasaca. Najteže su pogođeni Wittenburg, Hagenow i Zarrentin.

"Prilaz kući bio je pod vodom, podrum je bio poplavljen, stvarno smo paničarili", ispričao je jedan stanovnik Wittenburga za njemački NDR.

Tuča je oštetila i brojne automobile, a jedna od stanovnica ispričala je da je u dvorištu izmjerila 40 centimetara vode. Mještani su grad uklanjali lopatama, a vlasti su na ulice poslali i ralice za snijeg. Vatrogascima, koji su iz podruma morali ispumpavati vodu te uklanjati srušena stabla, na pojedinim lokacijama su pomagali i utovarivači.

 

 

U tri sata 170 poziva hitnim službama

Prema njihovim podacima, u samo tri sata zaprimljeno je oko 170 hitnih poziva povezanih s nevremenom. Grad Wittenburg uspostavio je krizni stožer civilne zaštite.

Nevrijeme je pogodilo i tvrtku za proizvodnju slastica Trolli te bolnicu u Hagenowu, gdje je zbog prodora vode izvan funkcije ostao rendgenski uređaj.

Posljedice nevremena uzrokovale su i kašnjenje današnjeg izdanja lista Schweriner Volkszeitung jer je tiskara ostala poplavljena. Zasad nema informacija o eventualno ozlijeđenim osobama ni o ukupnoj materijalnoj šteti.

NjemačkaNevrijemeOlujaKišaTuča
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