Kava za 1 euro, ćevapi 5: Ovo je jedno od najpovoljnijih mjesta za odmor na Jadranu

Iako cijene odmora rastu na mnogim jadranskim destinacijama, jedno mjesto i dalje je jedna od najpovoljnijih opcija za ljetni odmor.

Ljetni odmori na hrvatskoj obali postaju sve teže ostvarivi za mnoge obitelji, jer su cijene smještaja, hrane i ugostiteljskih usluga iz godine u godinu sve više. Obitelji često moraju odvojiti značajan dio obiteljskog budžeta za tjedan dana odmora. No, samo nekoliko kilometara od hrvatske granice nalazi se Neum, jedini primorski grad u Bosni i Hercegovini, koji ostaje jedno od najpovoljnijih odredišta za odmor na Jadranu.

Ovo je mjesto posebno popularno za odmor obiteljima s djecom. Osim plivanja, posjetitelji vole istraživati obalnu šetnicu, obližnje plaže, ići na izlete brodom i posjetiti Dubrovnik, Ston, Korčulu i deltu Neretve, piše metropolitan.si.

Smještaj od oko 35 eura po osobi

Iako su i u Neumu cijene nešto veće nego proteklih godina i dalje je sve znatno povoljnije nego na drugim jadranskim destinacijama. Usred glavne turističke sezone može se pronaći apartman za dvije osobe za oko 50 do 70 eura po noći, što iznosi oko 35 eura po osobi.

Dostupni su i jeftiniji smještaji, dok oni u prvom redu uz more s pogledom koštaju oko 150 eura po noći. Obitelji s tri ili četiri člana obično naplaćuju između 70 i 120 € po noći, ovisno o lokaciji i sadržajima.

Hrana i piće i dalje su pristupačni za novčanik

Osim toga hrana i piće u Neumu su također povoljni. Pa šalica kave košta otprilike od 1 do 2,5 eura, ćevape možete naći po cijeni između 5 i 8 eura, dok riblja jela koštaju oko 20 do 50 eura ovisno o restoranu.

Oni koji sami kuhaju tijekom odmora mogu uštedjeti još više, jer su cijene namirnica u trgovinama usporedive s drugim dijelovima Bosne i Hercegovine, što je često dosta manje nego cijene namirnica u Hrvatskoj.

I cijene parkiranja dosta su niže, pa kad se sve skupa zbroji cijena tjednog odmora za dvije osobe stoji između 580 do 1000 eura što je vrlo konkurentna cijena u odnosu na ostatak Jadrana.

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