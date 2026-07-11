Među najljepšim ljuljačkama na plažama je i jedna hrvatska: Ljeti preplave društvene mreže

Nekada su bile tek jednostavne drvene ljuljačke postavljene ispred beach barova i resorta kako bi gostima uljepšale boravak uz more. Danas su postale jedna od najprepoznatljivijih atrakcija tropskih destinacija i nezaobilazna kulisa za fotografije koje svakog ljeta preplavljuju društvene mreže.

Prizor je gotovo uvijek isti – ljuljačka okrenuta prema tirkiznom moru, bose noge iznad vode i pogled usmjeren prema horizontu. Iako su takve fotografije postale svojevrsni zaštitni znak ljetnih putovanja, njihova popularnost ne jenjava. Baš kao što se putnici i dalje fotografiraju uz Kosi toranj u Pisi, tako i ljuljačke na plaži ostaju jedna od onih atrakcija koje gotovo svi žele zabilježiti, piše City Magazine.

Njihovu popularnost vrlo su brzo prepoznali vlasnici resorta i beach barova. Umjesto običnog sadržaja za goste, ljuljačke su postale pametan marketinški alat pa ih danas postavljaju na najfotogeničnijim dijelovima plaža, često u plićaku ili tik uz morsku obalu. Svaka fotografija koju gosti objave na društvenim mrežama pritom postaje besplatna reklama destinacije.

Najljepše ljuljačke na plaži mogu se pronaći na nekim od najpoznatijih tropskih odredišta. Posebno su popularne na Maldivima, Baliju i otočju Gili u Indoneziji, Zanzibaru u Tanzaniji, Bora Bori te na Sejšelima. Mnoge su smještene izravno u plitkoj vodi pa tijekom plime stvaraju dojam kao da se ljuljate usred oceana, što fotografijama daje gotovo nestvaran izgled.

Dok su stvarnost ljetovanja često prepune plaže, potraga za slobodnim suncobranom i pokoja opeklina od sunca, upravo ovakvi prizori i dalje predstavljaju onu razgledničku stranu odmora kojoj se putnici iz godine u godinu rado vraćaju.