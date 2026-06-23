Preselili na Bali u kuću bez vrata i prozora: 'Imali smo dom i karijeru, ali nismo živjeli'

Dok većina roditelja rješava hipoteku, prijevoz do škole, izvannastavne aktivnosti i beskrajne radne sastanke, Lucy Argent (41) i njezin suprug Paul (36) odlučili su se za radikalnu životnu promjenu. Napustili su udoban život u britanskom Cambridgeshireu, iznajmili svoj dom i s troje djece preselili se na indonezijski Bali. I tvrde da nisu požalili.

Ova peteročlana obitelj na Baliju živi u vili koja bi mnoge Europljane najvjerojatnije odbila na prvi pogled. Ona nema klasične prozore ni vrata. S druge strane, ima bazen, tropski vrt i dnevni boravak koji se neprimjetno stapa s vanjskim prostorom.

"Nikada više nećemo živjeti u Britaniji. Imali smo prekrasan dom, dobru karijeru i zarađivali pristojan novac. Ali osjećali smo da ne živimo," kaže Lucy, koja je bila vlasnica kozmetičkih salona. Prekretnica je, kaže, došla nakon rođenja trećeg djeteta. "Pitala sam se: Kako ovo može biti moj život sljedećih 30 godina? Mora biti više od pukog preživljavanja," priča Lucy.

Danas obitelj uživa u životnom stilu o kojem prije nije ni sanjala. Djeca Amaya (7), Roo (6) i Lela (4) većinu vremena provode vani, a televiziju gotovo i ne gledaju. Za udoban život pomaže i činjenica da su cijene na Baliju znatno niže nego u Britaniji, posebno kada je u pitanju hrana.

Najviše pažnje ipak privlači njihov neobičan dom. "Vila u kojoj živimo nema prozore ni vrata. Malo su precijenjeni," smije se Lucy, iako priznaje da je u početku to za njih bio šok. Danas su se toliko navikli na otvoreni dom da ne bi htjeli drugačije.

"Mislili smo da ćemo htjeti nešto moderno, ali sada bismo sigurno išli istim putem. Za obitelji je to idealno," kaže ova majka troje djece. Za vrijeme tropskih pljuskova na Baliju samo spuste rolete i gotovo.

Jedino što ih muči su brojni novi 'neželjeni' cimeri, komarci, gušteri i ostali tropski stvorovi praktički su neprestano negdje oko njih. No Lucy kaže da se i na to s vremenom navikneš.

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