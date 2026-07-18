Budite bezbrižni na godišnjem: Donosimo prijedloge za ukusne i jednostavne obroke

Godišnji odmor sinonim je za opuštanje, no kuhanje u apartmanu često oduzima dragocjeno vrijeme. Kako se odmor ne bi proveo za štednjakom, pripremili smo sedam jednostavnih recepata.

Ovaj tjedni vodič osmišljen je kako bi olakšao planiranje i osigurao više vremena za plažu, odmor i uživanje s obitelji. Ključ je u planiranju i odabiru jela koja ne zahtijevaju previše sastojaka. Fokus bi trebao biti na svježim namirnicama i kreativnosti u pripremi.

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Ponedjeljak: Mediteranski klasik za 15 minuta

Tjedan započinje jelom koje je gotovo za vrijeme dok se tjestenina kuha. Brza tjestenina s tunom i rajčicom savršen je spoj jednostavnosti i bogatog okusa, idealan za lagani ljetni ručak nakon povratka s plaže, piše The Kitchn.

Sastojci:

400 g tjestenine (penne ili fusilli)

2 konzerve tune

400 g pelata ili svježih rajčica

2 češnja češnjaka

maslinovo ulje, sol, papar

svježi bosiljak ili peršin

šaka crnih maslina

Postupak:

Dok se tjestenina kuha, na maslinovom ulju kratko popržite sjeckani češnjak. Dodajte pelate ili svježu rajčicu i krčkajte pet minuta. Umiješajte ocijeđenu tunu, masline, sol i papar te kuhajte još par minuta. Na kraju dodajte svježe začinsko bilje. Kuhanu tjesteninu ocijedite i odmah pomiješajte s umakom.

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Utorak: Ručak iz jedne posude

Kremasti rižoto s piletinom zasitan je i hranjiv obrok koji se priprema u jednoj posudi, što znači i manje pranja suđa. Korištenjem svježeg sezonskog povrća s lokalne tržnice postiže se potpuni doživljaj ljeta na tanjuru.

Sastojci:

500 g pilećih prsa

1 šalica arborio riže

1 glavica luka

2 mrkve i jedna tikvica

1,5 l temeljca

70 g maslaca

100 g parmezana

maslinovo ulje, sol, papar

Postupak:

Na ulju pirjajte sjeckani luk, dodajte naribanu mrkvu i piletinu narezanu na kockice. Kad meso dobije boju, umiješajte tikvicu, a zatim dodajte rižu. Kratko je tostirajte pa postupno dolijevajte vrući temeljac, miješajući. Kad riža omekša, maknite s vatre i umiješajte maslac i parmezan za kremastu teksturu.

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Srijeda: Osvježenje za vruće dane

Kada temperature porastu, hladna salata je idealno rješenje. Može se pripremiti unaprijed i poslužiti kao kompletan obrok bez potrebe za paljenjem štednjaka neposredno prije jela.

Sastojci:

300 g tjestenine

400 g pečene piletine

1 svježi krastavac

10 cherry rajčica

kuglica mozzarelle

šaka rikule

maslinovo ulje, limunov sok, sol

Postupak:

Skuhajte tjesteninu i ohladite je. Ohlađenu piletinu, krastavac i rajčice narežite na komadiće, a mozzarellu natrgajte. U velikoj zdjeli pomiješajte sve sastojke. Začinite bogato maslinovim uljem, svježe iscijeđenim limunovim sokom i solju. Ostavite u hladnjaku barem pola sata prije posluživanja.

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Četvrtak: Jelo u meksičkom stilu

Tortilje su zabavne, prilagodljive i brzo gotove. Nadjev se priprema dok se ostatak obitelji sprema za ručak, a svatko može sam napuniti svoju, što ih čini odličnim izborom za opušten obrok.

Sastojci:

8 tortilja

500 g mljevenog mesa

1 luk

konzerva kukuruza i crvenog graha

150 ml pasirane rajčice

sol, papar, slatka paprika

Postupak:

Na ulju popržite sjeckani luk, dodajte mljeveno meso i pržite dok ne posmeđi. Umiješajte pasiranu rajčicu i začine. Kratko prokuhajte pa dodajte ocijeđeni kukuruz i grah. Zagrijte tortilje na suhoj tavi, nadjenite ih smjesom i poslužite uz dodatak kiselog vrhnja.

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Petak: Talijanski minimalizam

Jelo 'aglio e olio' dokaz je da je za vrhunski obrok potrebno samo nekoliko kvalitetnih sastojaka. Gotovo je za desetak minuta i savršeno za dane kada je prisutan umor, a želja za nečim ukusnim bez puno truda velika.

Sastojci:

400 g špageta

4 češnja češnjaka

kvalitetno maslinovo ulje

svježi peršin

čili papričica (po želji)

sol i papar

Postupak:

Skuhajte špagete i sačuvajte šalicu vode od kuhanja. U tavi zagrijte obilnu količinu maslinovog ulja. Dodajte tanko narezan češnjak i čili te ga polako pržite dok ne zamiriše. Ocijeđene špagete prebacite u tavu, dodajte malo sačuvane vode i energično miješajte kako bi se stvorio kremasti umak. Na kraju umiješajte sjeckani peršin.

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Subota: Okusi ljeta bez kuhanja

Nema jela koje više asocira na ljeto od Caprese salate. Ovo jelo ne zahtijeva kuhanje i spremno je za pet minuta. Poslužuje se uz prepečeni kruh s malo češnjaka i maslinovog ulja za zasitniji obrok.

Sastojci:

3 zrele rajčice

2 kugle mozzarelle

svježi bosiljak

kriške starog kruha

1 češanj češnjaka

maslinovo ulje i sol

Postupak:

Narežite rajčice i mozzarellu na ploške. Na tanjuru ih naizmjence posložite, posolite, prelijte maslinovim uljem i ukrasite bosiljkom. Kriške kruha prepecite na tavi, natrljajte ih prerezanim češnjakom i pokapajte uljem.

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Nedjelja: Okrjepa za kraj tjedna

Za kraj tjedna, okrjepu pruža brza juha od rajčice. Može se poslužiti s tjesteninom za juhu, rižom ili prepečenim kruhom sa sirom za laganu, ali utješnu večeru.

Sastojci:

600 ml pasirane rajčice

1 manja glavica luka

400 ml povrtnog temeljca

maslinovo ulje

sol, papar, prstohvat šećera

sitna tjestenina ili riža

Postupak:

Na maslinovom ulju popržite sjeckani luk. Dodajte pasiranu rajčicu i temeljac. Začinite solju, paprom i prstohvatom šećera kako biste ublažili kiselost rajčice. Kuhajte desetak minuta. Po želji, u juhu možete zakuhati tjesteninu ili rižu. Poslužite toplo.

Subotom na portalu Net.hr donosimo prijedloge recepata za idući tjedan. Pratite naš tjedni jelovnik.

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