Budite bezbrižni na godišnjem: Donosimo prijedloge za ukusne i jednostavne obroke
Od prvog do zadnjeg dana odmora, uz malo planiranja moguće je pripremiti raznolike obroke koji ostavljaju više vremena za sve ono zbog čega se na more i odlazi
Godišnji odmor sinonim je za opuštanje, no kuhanje u apartmanu često oduzima dragocjeno vrijeme. Kako se odmor ne bi proveo za štednjakom, pripremili smo sedam jednostavnih recepata.
Ovaj tjedni vodič osmišljen je kako bi olakšao planiranje i osigurao više vremena za plažu, odmor i uživanje s obitelji. Ključ je u planiranju i odabiru jela koja ne zahtijevaju previše sastojaka. Fokus bi trebao biti na svježim namirnicama i kreativnosti u pripremi.
Ponedjeljak: Mediteranski klasik za 15 minuta
Tjedan započinje jelom koje je gotovo za vrijeme dok se tjestenina kuha. Brza tjestenina s tunom i rajčicom savršen je spoj jednostavnosti i bogatog okusa, idealan za lagani ljetni ručak nakon povratka s plaže, piše The Kitchn.
Sastojci:
- 400 g tjestenine (penne ili fusilli)
- 2 konzerve tune
- 400 g pelata ili svježih rajčica
- 2 češnja češnjaka
- maslinovo ulje, sol, papar
- svježi bosiljak ili peršin
- šaka crnih maslina
Postupak:
- Dok se tjestenina kuha, na maslinovom ulju kratko popržite sjeckani češnjak. Dodajte pelate ili svježu rajčicu i krčkajte pet minuta.
- Umiješajte ocijeđenu tunu, masline, sol i papar te kuhajte još par minuta.
- Na kraju dodajte svježe začinsko bilje. Kuhanu tjesteninu ocijedite i odmah pomiješajte s umakom.
Utorak: Ručak iz jedne posude
Kremasti rižoto s piletinom zasitan je i hranjiv obrok koji se priprema u jednoj posudi, što znači i manje pranja suđa. Korištenjem svježeg sezonskog povrća s lokalne tržnice postiže se potpuni doživljaj ljeta na tanjuru.
Sastojci:
-
500 g pilećih prsa
-
1 šalica arborio riže
-
1 glavica luka
-
2 mrkve i jedna tikvica
-
1,5 l temeljca
-
70 g maslaca
-
100 g parmezana
-
maslinovo ulje, sol, papar
Postupak:
- Na ulju pirjajte sjeckani luk, dodajte naribanu mrkvu i piletinu narezanu na kockice. Kad meso dobije boju, umiješajte tikvicu, a zatim dodajte rižu.
- Kratko je tostirajte pa postupno dolijevajte vrući temeljac, miješajući. Kad riža omekša, maknite s vatre i umiješajte maslac i parmezan za kremastu teksturu.
Srijeda: Osvježenje za vruće dane
Kada temperature porastu, hladna salata je idealno rješenje. Može se pripremiti unaprijed i poslužiti kao kompletan obrok bez potrebe za paljenjem štednjaka neposredno prije jela.
Sastojci:
-
300 g tjestenine
-
400 g pečene piletine
-
1 svježi krastavac
-
10 cherry rajčica
-
kuglica mozzarelle
-
šaka rikule
-
maslinovo ulje, limunov sok, sol
Postupak:
- Skuhajte tjesteninu i ohladite je. Ohlađenu piletinu, krastavac i rajčice narežite na komadiće, a mozzarellu natrgajte.
- U velikoj zdjeli pomiješajte sve sastojke. Začinite bogato maslinovim uljem, svježe iscijeđenim limunovim sokom i solju.
- Ostavite u hladnjaku barem pola sata prije posluživanja.
Četvrtak: Jelo u meksičkom stilu
Tortilje su zabavne, prilagodljive i brzo gotove. Nadjev se priprema dok se ostatak obitelji sprema za ručak, a svatko može sam napuniti svoju, što ih čini odličnim izborom za opušten obrok.
Sastojci:
-
8 tortilja
-
500 g mljevenog mesa
-
1 luk
-
konzerva kukuruza i crvenog graha
-
150 ml pasirane rajčice
-
sol, papar, slatka paprika
Postupak:
- Na ulju popržite sjeckani luk, dodajte mljeveno meso i pržite dok ne posmeđi. Umiješajte pasiranu rajčicu i začine.
- Kratko prokuhajte pa dodajte ocijeđeni kukuruz i grah. Zagrijte tortilje na suhoj tavi, nadjenite ih smjesom i poslužite uz dodatak kiselog vrhnja.
Petak: Talijanski minimalizam
Jelo 'aglio e olio' dokaz je da je za vrhunski obrok potrebno samo nekoliko kvalitetnih sastojaka. Gotovo je za desetak minuta i savršeno za dane kada je prisutan umor, a želja za nečim ukusnim bez puno truda velika.
Sastojci:
-
400 g špageta
-
4 češnja češnjaka
-
kvalitetno maslinovo ulje
-
svježi peršin
-
čili papričica (po želji)
-
sol i papar
Postupak:
- Skuhajte špagete i sačuvajte šalicu vode od kuhanja. U tavi zagrijte obilnu količinu maslinovog ulja. Dodajte tanko narezan češnjak i čili te ga polako pržite dok ne zamiriše.
- Ocijeđene špagete prebacite u tavu, dodajte malo sačuvane vode i energično miješajte kako bi se stvorio kremasti umak. Na kraju umiješajte sjeckani peršin.
Subota: Okusi ljeta bez kuhanja
Nema jela koje više asocira na ljeto od Caprese salate. Ovo jelo ne zahtijeva kuhanje i spremno je za pet minuta. Poslužuje se uz prepečeni kruh s malo češnjaka i maslinovog ulja za zasitniji obrok.
Sastojci:
-
3 zrele rajčice
-
2 kugle mozzarelle
-
svježi bosiljak
-
kriške starog kruha
-
1 češanj češnjaka
-
maslinovo ulje i sol
Postupak:
- Narežite rajčice i mozzarellu na ploške. Na tanjuru ih naizmjence posložite, posolite, prelijte maslinovim uljem i ukrasite bosiljkom.
- Kriške kruha prepecite na tavi, natrljajte ih prerezanim češnjakom i pokapajte uljem.
Nedjelja: Okrjepa za kraj tjedna
Za kraj tjedna, okrjepu pruža brza juha od rajčice. Može se poslužiti s tjesteninom za juhu, rižom ili prepečenim kruhom sa sirom za laganu, ali utješnu večeru.
Sastojci:
-
600 ml pasirane rajčice
-
1 manja glavica luka
-
400 ml povrtnog temeljca
-
maslinovo ulje
-
sol, papar, prstohvat šećera
-
sitna tjestenina ili riža
Postupak:
- Na maslinovom ulju popržite sjeckani luk. Dodajte pasiranu rajčicu i temeljac. Začinite solju, paprom i prstohvatom šećera kako biste ublažili kiselost rajčice.
- Kuhajte desetak minuta. Po želji, u juhu možete zakuhati tjesteninu ili rižu. Poslužite toplo.
Subotom na portalu Net.hr donosimo prijedloge recepata za idući tjedan. Pratite naš tjedni jelovnik.
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