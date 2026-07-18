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TJEDNI JELOVNIK /

Budite bezbrižni na godišnjem: Donosimo prijedloge za ukusne i jednostavne obroke

Budite bezbrižni na godišnjem: Donosimo prijedloge za ukusne i jednostavne obroke
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Foto: Pexels

Od prvog do zadnjeg dana odmora, uz malo planiranja moguće je pripremiti raznolike obroke koji ostavljaju više vremena za sve ono zbog čega se na more i odlazi

18.7.2026.
6:43
Antonela Ištvan
Pexels
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Godišnji odmor sinonim je za opuštanje, no kuhanje u apartmanu često oduzima dragocjeno vrijeme. Kako se odmor ne bi proveo za štednjakom, pripremili smo sedam jednostavnih recepata.

Ovaj tjedni vodič osmišljen je kako bi olakšao planiranje i osigurao više vremena za plažu, odmor i uživanje s obitelji. Ključ je u planiranju i odabiru jela koja ne zahtijevaju previše sastojaka. Fokus bi trebao biti na svježim namirnicama i kreativnosti u pripremi. 

Budite bezbrižni na godišnjem: Donosimo prijedloge za ukusne i jednostavne obroke
Foto: Shutterstock

Ponedjeljak: Mediteranski klasik za 15 minuta

Tjedan započinje jelom koje je gotovo za vrijeme dok se tjestenina kuha. Brza tjestenina s tunom i rajčicom savršen je spoj jednostavnosti i bogatog okusa, idealan za lagani ljetni ručak nakon povratka s plaže, piše The Kitchn.

Sastojci:

  • 400 g tjestenine (penne ili fusilli)
  • 2 konzerve tune
  • 400 g pelata ili svježih rajčica
  • 2 češnja češnjaka
  • maslinovo ulje, sol, papar
  • svježi bosiljak ili peršin
  • šaka crnih maslina

Postupak:

  1. Dok se tjestenina kuha, na maslinovom ulju kratko popržite sjeckani češnjak. Dodajte pelate ili svježu rajčicu i krčkajte pet minuta.
  2. Umiješajte ocijeđenu tunu, masline, sol i papar te kuhajte još par minuta.
  3. Na kraju dodajte svježe začinsko bilje. Kuhanu tjesteninu ocijedite i odmah pomiješajte s umakom.

Budite bezbrižni na godišnjem: Donosimo prijedloge za ukusne i jednostavne obroke
Foto: Shutterstock

Utorak: Ručak iz jedne posude

Kremasti rižoto s piletinom zasitan je i hranjiv obrok koji se priprema u jednoj posudi, što znači i manje pranja suđa. Korištenjem svježeg sezonskog povrća s lokalne tržnice postiže se potpuni doživljaj ljeta na tanjuru.

Sastojci:

  • 500 g pilećih prsa

  • 1 šalica arborio riže

  • 1 glavica luka

  • 2 mrkve i jedna tikvica

  • 1,5 l temeljca

  • 70 g maslaca

  • 100 g parmezana

  • maslinovo ulje, sol, papar

Postupak:

  1. Na ulju pirjajte sjeckani luk, dodajte naribanu mrkvu i piletinu narezanu na kockice. Kad meso dobije boju, umiješajte tikvicu, a zatim dodajte rižu.
  2. Kratko je tostirajte pa postupno dolijevajte vrući temeljac, miješajući. Kad riža omekša, maknite s vatre i umiješajte maslac i parmezan za kremastu teksturu.

Budite bezbrižni na godišnjem: Donosimo prijedloge za ukusne i jednostavne obroke
Foto: Shutterstock

Srijeda: Osvježenje za vruće dane

Kada temperature porastu, hladna salata je idealno rješenje. Može se pripremiti unaprijed i poslužiti kao kompletan obrok bez potrebe za paljenjem štednjaka neposredno prije jela.

Sastojci:

  • 300 g tjestenine

  • 400 g pečene piletine

  • 1 svježi krastavac

  • 10 cherry rajčica

  • kuglica mozzarelle

  • šaka rikule

  • maslinovo ulje, limunov sok, sol

Postupak:

  1. Skuhajte tjesteninu i ohladite je. Ohlađenu piletinu, krastavac i rajčice narežite na komadiće, a mozzarellu natrgajte.
  2. U velikoj zdjeli pomiješajte sve sastojke. Začinite bogato maslinovim uljem, svježe iscijeđenim limunovim sokom i solju.
  3. Ostavite u hladnjaku barem pola sata prije posluživanja.

Budite bezbrižni na godišnjem: Donosimo prijedloge za ukusne i jednostavne obroke
Foto: Shutterstock

Četvrtak: Jelo u meksičkom stilu

Tortilje su zabavne, prilagodljive i brzo gotove. Nadjev se priprema dok se ostatak obitelji sprema za ručak, a svatko može sam napuniti svoju, što ih čini odličnim izborom za opušten obrok.

Sastojci:

  • 8 tortilja

  • 500 g mljevenog mesa

  • 1 luk

  • konzerva kukuruza i crvenog graha

  • 150 ml pasirane rajčice

  • sol, papar, slatka paprika

Postupak:

  1. Na ulju popržite sjeckani luk, dodajte mljeveno meso i pržite dok ne posmeđi. Umiješajte pasiranu rajčicu i začine.
  2. Kratko prokuhajte pa dodajte ocijeđeni kukuruz i grah. Zagrijte tortilje na suhoj tavi, nadjenite ih smjesom i poslužite uz dodatak kiselog vrhnja.

Budite bezbrižni na godišnjem: Donosimo prijedloge za ukusne i jednostavne obroke
Foto: Shutterstock

Petak: Talijanski minimalizam

Jelo 'aglio e olio' dokaz je da je za vrhunski obrok potrebno samo nekoliko kvalitetnih sastojaka. Gotovo je za desetak minuta i savršeno za dane kada je prisutan umor, a želja za nečim ukusnim bez puno truda velika.

Sastojci:

  • 400 g špageta

  • 4 češnja češnjaka

  • kvalitetno maslinovo ulje

  • svježi peršin

  • čili papričica (po želji)

  • sol i papar

Postupak:

  1. Skuhajte špagete i sačuvajte šalicu vode od kuhanja. U tavi zagrijte obilnu količinu maslinovog ulja. Dodajte tanko narezan češnjak i čili te ga polako pržite dok ne zamiriše.
  2. Ocijeđene špagete prebacite u tavu, dodajte malo sačuvane vode i energično miješajte kako bi se stvorio kremasti umak. Na kraju umiješajte sjeckani peršin.

Budite bezbrižni na godišnjem: Donosimo prijedloge za ukusne i jednostavne obroke
Foto: Shutterstock

Subota: Okusi ljeta bez kuhanja

Nema jela koje više asocira na ljeto od Caprese salate. Ovo jelo ne zahtijeva kuhanje i spremno je za pet minuta. Poslužuje se uz prepečeni kruh s malo češnjaka i maslinovog ulja za zasitniji obrok.

Sastojci:

  • 3 zrele rajčice

  • 2 kugle mozzarelle

  • svježi bosiljak

  • kriške starog kruha

  • 1 češanj češnjaka

  • maslinovo ulje i sol

Postupak:

  1. Narežite rajčice i mozzarellu na ploške. Na tanjuru ih naizmjence posložite, posolite, prelijte maslinovim uljem i ukrasite bosiljkom.
  2. Kriške kruha prepecite na tavi, natrljajte ih prerezanim češnjakom i pokapajte uljem.

Budite bezbrižni na godišnjem: Donosimo prijedloge za ukusne i jednostavne obroke
Foto: Shutterstock

Nedjelja: Okrjepa za kraj tjedna

Za kraj tjedna, okrjepu pruža brza juha od rajčice. Može se poslužiti s tjesteninom za juhu, rižom ili prepečenim kruhom sa sirom za laganu, ali utješnu večeru.

Sastojci:

  • 600 ml pasirane rajčice

  • 1 manja glavica luka

  • 400 ml povrtnog temeljca

  • maslinovo ulje

  • sol, papar, prstohvat šećera

  • sitna tjestenina ili riža

Postupak:

  1. Na maslinovom ulju popržite sjeckani luk. Dodajte pasiranu rajčicu i temeljac. Začinite solju, paprom i prstohvatom šećera kako biste ublažili kiselost rajčice.
  2. Kuhajte desetak minuta. Po želji, u juhu možete zakuhati tjesteninu ili rižu. Poslužite toplo.

Subotom na portalu Net.hr donosimo prijedloge recepata za idući tjedan. Pratite naš tjedni jelovnik.

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