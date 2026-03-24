ZGODAN TRIK /

Pripremite ukusan obrok za 30 minuta: Kremasto, zasitno, primamljivo i zdravo

Pripremite ukusan obrok za 30 minuta: Kremasto, zasitno, primamljivo i zdravo
Foto: Shutterstock

Nekoliko praktičnih, već pripremljenih sastojaka iz trgovine omogućuje da ovaj obrok bude gotov za svega 30 minuta. Uz ovaj recept pripremite gyros od svinjskog filea

24.3.2026.
6:01
Magazin.hr
Možda zvuči nevjerojatno da u samo pola sata možete sami ispeći svinjski file i pripremiti vlastite gyrose, no dobra vijest je da možete. Nakon što se file kratko zapeče sa svih strana u tavi, dovršava se u pećnici.

U međuvremenu pripremate jednostavan umak i režete povrće. Dok je meso gotovo, pred vama će biti šaren i primamljiv obrok, piše Real Simple.

Pripremite ukusan obrok za 30 minuta: Kremasto, zasitno, primamljivo i zdravo
Foto: Shutterstock

Recept za gyros od svinjskog filea

Ranch preljev odličan je trik za pripremu kremastog feta umaka, a gotova mješavina grčkih začina dodatno pojednostavljuje postizanje punog, aromatičnog okusa. Svaki gyros nadjenite salatom, rajčicom narezanom na ploške, krastavcima i lukom – pečena crvena paprika ili ukiseljeni luk mogu biti izvrsna zamjena ili dodatak.

Sastojci:

  • 560 g svinjskog filea, očišćenog i posušenog
  • 2 žličice univerzalne mješavine grčkih začina
  • 1 žlica maslinovog ulja
  • 120 ml ranch preljeva
  • 60 g feta sira, izmrvljenog (oko 120 ml)
  • svježe mljeveni crni papar, po ukusu
  • 4 pita kruščića (promjera oko 16 cm), zagrijana
  • 2 šalice nasjeckane romaine salate (od jedne glavice)
  • 1 srednja šljiva rajčica, narezana na kolutiće (oko 120 ml)
  • 1 šalica tanko narezanog krastavca
  • 120 ml tanko narezanog crvenog luka

Priprema:

  1. Zagrijte pećnicu na 200 stupnjeva Celzija. Svinjski file pospite grčkim začinima. U velikoj tavi zagrijte ulje na srednje jakoj vatri. Dodajte meso i pecite dok se dobro ne zapeče s jedne strane, oko 3 minute. Okrenite ga tako da zapečena strana bude okrenuta prema gore i premjestite tavu u pećnicu. Pecite dok unutarnja temperatura u najdebljem dijelu ne dosegne 63 stupnjeva Celzija, 15 do 20 minuta. Ostavite meso da odstoji 10 minuta.
  2. Dok meso odmara, u manjoj zdjeli pomiješajte ranch preljev i fetu, lagano gnječeći kako bi se veći komadi sira povezali u kremastu smjesu. Po želji dodajte papar.
  3. Meso narežite na ploške debljine 0,5 do 1 cm. Na svaki pita kruh namažite oko 2 žlice pripremljenog preljeva. Dodajte salatu, rajčicu, meso, krastavce i luk. Preklopite i po želji zamotajte u papir za pečenje.

Smjesu ranch-feta možete pripremiti do tjedan dana unaprijed i čuvati u hermetički zatvorenoj posudi u hladnjaku. Ostatke mesa moguće je čuvati u hladnjaku, također u zatvorenoj posudi, do tri dana.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
