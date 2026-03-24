Pripremite ukusan obrok za 30 minuta: Kremasto, zasitno, primamljivo i zdravo

Možda zvuči nevjerojatno da u samo pola sata možete sami ispeći svinjski file i pripremiti vlastite gyrose, no dobra vijest je da možete. Nakon što se file kratko zapeče sa svih strana u tavi, dovršava se u pećnici.

U međuvremenu pripremate jednostavan umak i režete povrće. Dok je meso gotovo, pred vama će biti šaren i primamljiv obrok, piše Real Simple.

Recept za gyros od svinjskog filea

Ranch preljev odličan je trik za pripremu kremastog feta umaka, a gotova mješavina grčkih začina dodatno pojednostavljuje postizanje punog, aromatičnog okusa. Svaki gyros nadjenite salatom, rajčicom narezanom na ploške, krastavcima i lukom – pečena crvena paprika ili ukiseljeni luk mogu biti izvrsna zamjena ili dodatak.

Sastojci:

560 g svinjskog filea, očišćenog i posušenog

2 žličice univerzalne mješavine grčkih začina

1 žlica maslinovog ulja

120 ml ranch preljeva

60 g feta sira, izmrvljenog (oko 120 ml)

svježe mljeveni crni papar, po ukusu

4 pita kruščića (promjera oko 16 cm), zagrijana

2 šalice nasjeckane romaine salate (od jedne glavice)

1 srednja šljiva rajčica, narezana na kolutiće (oko 120 ml)

1 šalica tanko narezanog krastavca

120 ml tanko narezanog crvenog luka

Priprema:

Zagrijte pećnicu na 200 stupnjeva Celzija. Svinjski file pospite grčkim začinima. U velikoj tavi zagrijte ulje na srednje jakoj vatri. Dodajte meso i pecite dok se dobro ne zapeče s jedne strane, oko 3 minute. Okrenite ga tako da zapečena strana bude okrenuta prema gore i premjestite tavu u pećnicu. Pecite dok unutarnja temperatura u najdebljem dijelu ne dosegne 63 stupnjeva Celzija, 15 do 20 minuta. Ostavite meso da odstoji 10 minuta. Dok meso odmara, u manjoj zdjeli pomiješajte ranch preljev i fetu, lagano gnječeći kako bi se veći komadi sira povezali u kremastu smjesu. Po želji dodajte papar. Meso narežite na ploške debljine 0,5 do 1 cm. Na svaki pita kruh namažite oko 2 žlice pripremljenog preljeva. Dodajte salatu, rajčicu, meso, krastavce i luk. Preklopite i po želji zamotajte u papir za pečenje.

Smjesu ranch-feta možete pripremiti do tjedan dana unaprijed i čuvati u hermetički zatvorenoj posudi u hladnjaku. Ostatke mesa moguće je čuvati u hladnjaku, također u zatvorenoj posudi, do tri dana.

POGLEDAJTE VIDEO: Idealno za laganu večeru: Recept za file lososa sa sotiranim špinatom i umakom od kopra