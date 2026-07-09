Došla na more i doživjela neugodnost: Vlasnik je tražio dodatnih 260 eura zbog djeteta

Beograđanka Tatjana svoj godišnji s obitelji blizu grčkog Soluna uplatila još u ožujku misleći da je time riješila problem planiranja i troškova uoči ljetovanja. Međutim, njezina priča dobila je čak dva neočekivana obrata. Epilog - upropašteno obiteljsko ljetovanje s malim djetetom od 3 i pol godine i 75-godišnjim djedom koji je ujedno i dijabetičar.

Tatjana je Kurir ispričala da je smještaj pronašla na online platformi za rezervaciju smještaja - kako radi već deset godina bez problema - i da je imao visoku ocjenu.

"Tamo imate vrlo jasne upute, koliko odraslih ide, koliko djece i koja je starost djece. Stigli smo u četvrtak u smještaj, vlasnik nam je putem Vibera poslao upute za ulazak. Došao je sutradan i tražio da fotografira moju putovnicu jer sam ja napravila rezervaciju", ispričala je Tatjana prvi susret s vlasnikom apartmana - 70-godišnjakom koji govori grčki i njemački te joj je ostavio dojam da je radio u Njemačkoj, a vozio je i automobil njemačkih registracija.

Otvorio frižider i krenuo u obilazak spavaće sobe

Vlasnik apartmana, nastavila je, najprije je otvorio frižider i komentirao namirnice kojima su ga ona i njezina obitelj napunili, a zatim je krenuo u obilazak spavaće sobe, iako mu je rekla da u njoj spava dijete. Idući dan, vlasnik apartmana tražio je fotografije putovnica i ostalih članova njezine obitelji, zbog "prijave knjigovođi". Šestog dana boravka, javio se sa zahtjevom da mu plate dodatnih 260 eura te je Tatjanu optužio da mu je na platformi za rezervaciju dala lažne podatke o starosti djeteta i da zbog toga mora platiti dodatnih 26 eura po danu za dijete. Kao razlog je naveo to što je dijete starije od tri godine, zbog čega će on morat platiti dodatni porez. Također je Tatjani savjetovao da to više ne radi jer će "imati loše posljedice" te je apelirao da pronađu "kompromisno rješenje".

"Pogledala sam ponovno pravila tog smještaja i jasno je pisalo 'vaše dijete od tri godine ima pravo na besplatan boravak' kao i 'od četvrte godine smještaj se plaća kao za odraslu osobu'. Poslala sam vlasniku apartmana taj dio, ali on je inzistirao da 'ako dijete ima više od tri godine, plaća u potpunosti smještaj kao da je odraslo'", ispričala je Tatjana srž problema.

Zatražila pomoć platforme i konzulata

Na kraju se obratila za pomoć internetskoj platformi i srpskom konzulatu u Solunu, zabrinuta da bi ih vlasnik mogao izbaciti iz apartmana. Od platforme je dobila odgovor da ne treba dodatno platiti vlasniku apartmana, dok ju je konzulat uputio da se obrati za pomoć nadležnoj turističkoj policiji, ako vlasnik apartmana nastavi vršiti pritisak na nju da dodatno plati.

Međutim, vlasnik se ponovno javio, ovoga puta tražeći 105 eura za porez. Napomenuo je da ne želi na sud. Njegovi zahtjevi prestali su tek kada ga je Beograđanka obavijestila o informacijama koje je dobila od platforme i konzulata.

"Mi smo mu se javili večer prije odlaska da pitamo želi li doći po ključ ili da ga ostavimo gdje smo ga našli. Rekao je da će doći. Kada je došao na jutro našeg odlaska, bio je ljut i nezadovoljan, pregledao svaki kutak apartmana, svaki ormar, policu, naravno opet frižider pa čak i wc školjku", ispričala je Tatjana za Kurir.

'Dobrodošli ste. Hvala'

Pola sata kasnije, poslao joj je sljedeću poruku: "Ostavili ste kuću besprijekorno čistom i hvala vam. Uredu je 105 eura koje ću dodatno platiti poreznoj upravi. Ispričavam se zbog nesporazuma. Dobrodošli ste. Hvala još jednom."

"Kada idete na more s djetetom i starijim čovjekom koji je dijabetičar uz gomilu popratnih bolesti, ovako nešto vam ne treba - da razmišljate hoće li vas na terasi apartmana dočekati izbačen kofer sa stvarima", rekla je.

Dobro je znati

Iako ne postoje zakoni koji propisuju utječe li dob djeteta na cijenu smještaja, već to ovisi o samom iznajmljivaču, stručnjaci upozoravaju: neki apartmani nude besplatan smještaj do određenog uzrasta, a drugi iznajmljuju smještaj s pomoćnim ležajem samo za obitelji s djecom do 10 ili 12 godina. Ako je apartman dvokrevetni i ima pomoćni ležaj - uglavnom fotelje na razvlačenje ili dvosjed - taj ležaj je namijenjen za dijete do 10 ili 12 godina. Za dijete starije od te dobi, obitelj bi trebala iznajmiti trokrevetni studio ili apartman.

Prilikom rezervacije korisno je provjeriti i dodatne ili troškove koji se mogu pojaviti naknadno, poput troška čišćenja. A ponekad se može dogoditi da čak i prilikom otkazivanja smještaja platforma napravi povrat novca za smještaj, ali ne i za trošak čišćenja, ako je i on bio plaćen. Takvu odluku obično unaprijed odredi iznajmljivač.

Tatjana pak smatra kako je u njezinom slučaju do nesporazuma došlo jer se netko "izgubio u prijevodu".